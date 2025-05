Gasperini al posto di Allegri: l’accordo è nero su bianco

Il valzer di allenatori è oramai pronto ad entrate nella sua fase più frenetica e, di recente, sono emere novità particolarmente rumorose

La fine della stagione, come spesso accade, non è accompagnata soltanto da quella sana ansietta derivante dalla lotta finale per aggiudicarsi la miglior posizione possibile in classifica – quest’anno in particolare la lotta per la zona Champions e per lo scudetto appaiono a dir poco combattuta -, ma anche da quell’eccitazione per il ribollire delle varie dirigenze, occupate a preparare il terreno per il calciomercato estivo.

Questa volta il clamore intorno alla finestra di mercato estiva parrebbe assumere dimensioni maggiori a causa del tanto chiacchierato valzer di panchine che accompagnerà il termine della stagione e che, naturalmente, avrà delle conseguenze piuttosto impattanti sia sulla natura tecnico-tattica delle vari big nostrane, che sul vero e proprio mercato estivo, dato che le varie dirigenze dovranno plasmare i propri rinnovamenti sulle velleità tattiche dei nuovi arrivati.

In tal senso stupiscono gli ultimi aggiornamenti trapelati in merito alla tanto chiacchierata panchina dell’AS Roma, che influenzeranno direttamente lo svolgimento del valzer anche per le altre invitate al ballo.

Gasp o Max per il post Ranieri? Ribaltone nei pronostici

Gian Piero Gasperini o Massimiliano Allegri? Questo è il dilemma… Un interrogativo che non solleva semplicemente della preferenze in termini di simpatia e palmares accumulato, ma alimenta anche e soprattutto quella profonda spaccatura di opinioni che ha caratterizzato l’ultima decade: sono meglio i cosiddetti allenatori ‘giochisti’, oppure i ‘gestori’? È oramai indispensabile puntare ad una particolare raffinatezza tattica per raggiungere risultati importanti?

Oppure specchiarsi eccessivamente allo specchio alla ricerca dell’estetica calcistica si rivela spesso come un mero esercizio di stile, al quale è preferibile un approccio più pragmaticamente gestionale? Ognuno ha la propria rispettabile risposta, ma una cosa è certa: nel caso di Gasperini siamo di fronte ad uno degli esempi più fulgidi della prima categoria, nel caso di Allegri lo stesso per la seconda.

Negli ultimi giorni addetti ai lavori, media e tifosi hanno registrato una rapida e inesorabile discesa delle probabilità che Allegri si accomodi sulla panchina dell’AS Roma, con un conseguente aumento delle possibilità che l’ex allenatore della Juventus venga accolto a Milanello.

Difatti, come riportato dalle quote di Snai, attualmente Allegri è passato dal ricoprire la pole position per la panchina della Roma a quella per la panchina del Milan (attualmente a quota 3.5). Contemporaneamente è scesa vertiginosamente la quota di Gasperini alla Roma, dato che in questo momento l’allenatore dell’Atalanta è il candidato considerato più papabile per sostituire Ranieri.