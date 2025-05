Milan e Roma, Carnesecchi al posto di Svilar: il rinnovo è già saltato

Milan e Roma si inseriscono sul discorso Carnesecchi e provano a convincere l’Atalanta: per i giallorossi c’è il nodo legato al rinnovo di Svilar

Ghisolfi si è detto sempre fiducioso per quanto riguarda il contratto del proprio portiere, ma intanto le settimane passano pericolosamente. Adesso alla finestra ci sono diverse pretendenti, molto agguerrita e con tutta l’intenzione di dare fastidio.

La Roma si è retta per diverse giornate di questo campionato sulle prestazioni del suo portiere. Svilar è senza alcun dubbio il miglior estremo difensore di questo campionato, rendimento alla mano. L’ex Benfica ha convinto tutti, dopo un anno e mezzo di apprendistato e pochi minuti trascorsi in campo. Adesso su di lui si sono concentrate le attenzioni di diversi club, italiani e non e per la Roma la questione rinnovo rischia di complicarsi.

Subito dietro Svilar, per media-voto troviamo Carnesecchi, protagonista con l’Atalanta, terza forza della classifica. Il classe 2000 è atteso al grande salto da tempo, visto che sul talento non si è mai discusso. Questa stagione è forse quella della consacrazione, sulla falsariga di quanto visto 12 mesi fa. Chi aveva il miglior numero uno due anni orsono era il Milan, con Maignan protagonista della vittoria dello Scudetto.

Il Milan pensa a uno tra Svilar e Carnesecchi per sostituire Maignan: che valzer di portieri in Serie A

Mike Maignan ha drasticamente interrotto quella crescita costante che lo aveva contraddistinto all’inizio. Il francese ha commesso troppi errori e sia con Fonseca che con Sergio Conceiçao non è più un fattore decisivo. Il Milan sta pensando seriamente di rinunciare a lui in estate, a fronte di un’offerta importante e di puntare su altri profili. Moncada sta seguendo in particolar modo, come riportato da calciomercato.com, su Svilar e Carnesecchi. La speranza del dirigente spagnolo è di inserirsi nelle difficoltà di rinnovo del primo, ancora lontano dall’accordo definitivo con la Roma. Sul giovane italiano, invece, l’Atalanta cerca di fare muro, ma di fronte ad un’offerta concreta potrebbe vacillare.

Non è da escludere un valzer clamoroso che può coinvolgere tutte e tre le squadre, con Carnesecchi in ottica Roma, qualora Svilar dovesse andare proprio al Milan. Una serie di incastri da non sottovalutare, che passa interamente per il discorso del rinnovo.