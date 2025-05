Roma e Napoli, affare chiuso: Conte l’ha già salutato

La Roma prova ad affondare il colpo e l’operazione voluta da Ghisolfi coinvolge anche il Napoli di Conte: ora il tecnico azzurro è costretto a salutarlo

I giallorossi stanno provando ad inserirsi in alcune trattative per strappare alla concorrenza dei nomi potenzialmente significativi, soprattutto in attacco. Come rivelato da Ranieri a più riprese a questa rosa mancano gol, sia dal centro che sugli esterni.

Urgono rinforzi in avanti in casa Roma. Anche la trasferta di Bergamo, che potrebbe risultare decisiva in negativo per la corsa alla Champions League, ha dimostrato che qualcosa non va nel reparto offensivo. Troppo sterile la squadra di Ranieri, che trova pochissime reti anche con i centrocampisti. Manu Koné ha avuto la palla buona ma non l’ha sfruttata e l’unica eccezione (che conferma la regola) è stato il colpo di testa di Cristante. Tra Soulé, Shomurodov e Dovbyk, nemmeno l’ombra di una giocata decisiva. Ranieri e Ghisolfi sanno perfettamente che tra i primi interventi di mercato, a prescindere dall’allenatore, c’è una punta e un esterno offensivo.

Con l’assenza di Dybala si sono accentuate le lacune in prima linea per i giallorossi che devono fare costantemente di necessità virtù. Un vice Dovbyk, magari in grado di metterlo anche in panchina qualora non si sbloccasse e un esterno di gamba e gol, sono la priorità su cui l’ex ds del Nizza sta lavorando alacremente.

La Roma pronta ad affondare per Hudson-Odoi: sull’inglese c’è anche il Napoli di Conte e lo United

Accostato alla Roma nei giorni scorsi, Hudson-Odoi sembra essere finito anche nel mirino del Manchester United. L’esterno d’attacco scuola Chelsea, classe 2000, tanto gradito a Sarri, sta facendo abbastanza bene dal 2023 con la maglia del Nottingham Forrest. Quest’anno sono arrivati 4 gol in una trentina di partite, mentre ultimamente è fuori per un problema alla coscia. La squadra di Marinakis è rimasta sempre in zona Champions o a ridosso, salvo ora scivolare indietro sul più bello (ora è settimo a tre punti dal City).

Secondo quanto riportato da Sky Sports News, il Manchester United sta tenendo d’occhio la situazione di Callum Hudson-Odoi al Nottingham Forest e si è unito alla corsa per l’ala britannica. Napoli e Roma avevano già sondato il 24enne, pur senza affondare il colpo. Tra i due sembrava essere più avanti il club dei Friedkin, ma qualora si dovesse innescare un’asta con i Red Evils, il colpo sfumerebbe all’istante.