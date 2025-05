Vlahovic per Tonali e Osimhen come Lukaku: la nuova Juve di Conte

Calciomercato Juventus: i bianconeri sono scatenati e pensano alle mosse per la prossima stagione. Rivoluzione con Conte in panchina

La Juventus dopo la sconfitta della Roma a Bergamo è padrona del proprio destino. Basta vincere contro Udinese in casa e Venezia in trasferta per conquistare un posto nella prossima Champions League. Fondamentale per le casse della società.

Ieri, comunque, una bella boccata d’ossigeno è arrivata con gli sponsor: soldi che secondo La Stampa in edicola questa mattina la Juventus vorrebbe investire sul mercato. Il primo obiettivo, comunque, porta il nome di Antonio Conte: l’attuale allenatore del Napoli ha fatto capire in tempi non sospetti di non essere contento di quello che la società gli ha dato, soprattutto a gennaio quando Kvara non è stato degnamente sostituito. E, al momento, tutto lascia presagire ad un addio con un ritorno in bianconero. Una rivoluzione clamorosa.

Calciomercato Juventus: Osimhen e Tonali nella lista

E, la rivoluzione, non solo dovrebbe toccare la guida tecnica ma dovrebbe rimodellare profondamente una rosa che quest’anno ha reso molto al di sotto delle aspettative. E, sempre secondo il giornale citato prima in edicola, potrebbero essere moltissime le novità.

Intanto, l’attaccante: Osimhen è il primo della lista anche se non sarà semplice convincere il Napoli a cederlo ad una diretta rivale. Certo, gli azzurri non possono allungare troppo il brodo e nel caso non arrivassero offerte soddisfacenti allora sarebbero quasi costretti ad ascoltare l’offerta bianconera. Ma non solo: nel mirino c’è anche Tonali, centrocampista ex Milan adesso al Newcastle, che potrebbe tornare in Italia.

Dalla Premier sparano grosso, chiedendo almeno 70 milioni di euro per il cartellino. E la Juve per abbassare il cash avrebbe in mente di mettere sul piatto il cartellino o di Vlahovic – sempre in uscita ad un anno dalla scadenza naturale del contratto – o di Douglas Luiz, il vero mistero di questa stagione dopo essere arrivato dall’Aston Villa per una montagna di soldi. Insomma, rivoluzione vera dentro Torino. Con i tifosi che, qualora tutti questi obiettivi venissero centrati, potrebbero davvero sognare a occhi aperti.