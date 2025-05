Allenatore Roma: via libera Inzaghi e firma Capitale

Allenatore Roma, via libera per Inzaghi e firma Capitale: ecco l’intreccio clamoroso dopo le finale europee. Cosa sta succedendo

Due big d’Europa senza un allenatore. O, per meglio dire, ce l’hanno ma non sanno se continueranno insieme la prossima stagione. Mentre, in casa Roma, si sa benissimo che Ranieri dirà addio e il casting per il nuovo tecnico è aperto da un pezzo.

Mancano le ultime partite di una stagione lunghissima che, per Inter e Juventus – le italiane – si concluderà poi con il mondiale per club. Ma ci sono anche le finali europee, con il Chelsea di Enzo Maresca impegnato in quella di Conference League contro il Betis e con l’Inter di Simone Inzaghi che contro il Psg si giocherà la Champions League. E, queste due partite, stando a quanto arriva dall’Inghilterra e precisamente da Team Talk, potrebbero pure decidere il destino dei due allenatori in questione.

Nuovo allenatore Roma, via libera per Maresca

Partiamo da Maresca che, nonostante sia in una finale, non ha ancora blindato con i Blues il quinto posto in Premier League che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. E, i londinesi, visti anche i molteplici problemi economici che hanno avuto, farebbero carte false per riuscire a centrare un posto nella massima competizione europea.

Quindi, nonostante possa arrivare una vittoria in un trofeo europeo, Maresca non è sicuro di continuare e come detto, sullo sfondo, c’è anche la possibilità della Roma, alla ricerca di un erede di Ranieri. I giallorossi, inoltre, hanno tolto dalla lista diversi uomini, e Maresca invece a quanto pare è ancora dentro.

Detto questo, sempre secondo il sito citato prima, il Chelsea farebbe bene a iniziare i colloqui con un altro tecnico italiano, quel Simone Inzaghi che ha tenuto i nerazzurri in corsa fino alla fine della stagione su tre fronti, che potrebbe vincere ancora scudetto e Champions ma che potrebbe, pure, chiudere la stagione senza nessun trofeo. E questo, è evidente, metterebbe forse a rischio il suo futuro in Italia con i Blues che ci potrebbero fare più di un pensiero. Insomma, panchine girevoli senza nessuna certezza. E chissà come andrà a finire.