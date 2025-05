Dzeko di nuovo alla Roma: ecco la durata del contratto

Il cigno di Sarajevo è pronto ad abbandonare la Turchia e tornare in Serie A. Ecco le ultime sul suo prossimo futuro

Il calcio è psicologia… e i tifosi giallorossi, ancor più di altri, ne sanno qualcosa. Il peso di indossare una maglia per cui una città intera – e in questo caso non si tratta proprio di una città qualsiasi – respira calcio ogni giorno è indubbiamente difficile da caricarsi sulle spalle, in particolare se giungi nella città eterna accolto da migliaia di tifosi in visibilio, per cui le tue prestazioni in campo non saranno semplicemente il riflesso di quanto compiuto in settimana, ma anche e soprattutto una manifestazione emotiva.

Ciò che è successo ad Edin Dzeko il primo anno a Roma è pressapoco ciò che è accaduto a decine o forse centinaia di calciatori nel corso della storia della società giallorossa, il cui popolo incute da sempre timore in chi si ritrova con l’onere e l’onore di indossare la casacca giallorossa.

La differenza tra il cigno di Sarajevo e la lunga lista di calciatori finiti nel dimenticatoio dopo aver ceduto sotto il peso delle aspettative, è che il fuoriclasse bosniaco ha prima risposto con una stagione da 39 gol l’anno successivo, per poi divenire un vero e proprio leader sia tecnico che emotivo della squadra.

Al momento del suo addio in giallorosso in pochi si aspettavano che il numero 9 ex City potesse vivere una nuova primavera professionale e, invece, da quel momento in poi Dzeko avrebbe conquistato anche la Milano nerazzurra, giocato una finale di Champions League da titolare, per poi comparire costantemente nelle vette delle classifiche dei marcatori del campionato turco. Ora, a 39 anni, Dzeko è pronto a ribaltare per l’ennesima volta i pronostici e le aspettative.

Dzeko vuole giocare altri due anni: tre squadre in Serie A pronte ad accoglierlo

Fiuto del gol, personalità, creatività, fisicità, intelligenza tattica e, soprattutto, una indefinibile dose di tecnica… Questa la carta di identità calcistica di Edin Dzeko, il quale, alla soglia dei 40 anni, non ha alcuna intenzione di abbandonare definitivamente il rettangolo verde.

Il fatto che si tratti di un centravanti atipico, in grado di abbassarsi per divenire il leader tecnico della manovra è il segreto della sua longevità e, nelle scorse ore, sono emerse delle indiscrezioni a dir poco clamorose sul suo futuro prossimo.

Il suo rinnovo con il Fenerbahce non sembrerebbe in programma, ma il cigno di Sarajevo ha deciso: vuole giocare un altro paio d’anni. Sembra strano dirlo per un classe 1986, ma la sua lista di corteggiatrici è piuttosto lunga e, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, in questa lista compaiono diverse squadre di Serie A.

Sulle tracce del fenomeno bosniaco vi sono infatti la Fiorentina, il Como di Fabregas – interessato come sempre ad una commistione tra giovani promettenti e colonne di esperienza che facciano crescere le nuove leve e restituiscano personalità al gruppo – e anche e soprattutto la Roma di Florent Gihsolfi, a cui farebbe comodo un centravanti di riserva ancora in grado di entrare e fare la differenza con tecnica e carattere. In tutti e tre i casi, dunque, si tratterebbe per un contratto di due anni.