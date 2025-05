È chiusa con la Roma: fumata bianconera

L’AS Roma è pronta a subire una vera e propria rivoluzione nel corso dell’estate in arrivo. Ecco le ultime su uno dei profili più discussi

La scorsa estate, ma soprattutto l’imprevedibile svolgersi della stagione in corso, hanno confermato come dall’attuale panorama della massima lega è possibile aspettarsi letteralmente di tutto, con poderosi ribaltamenti di fronte in classifica e clamorosi cambi di casacca da parte di allenatori e calciatori.

Il prossimo calciomercato estivo in tal senso sembrerebbe pronto a inaugurare un vero e proprio terremoto in grado di mettere in seria discussione i precari equilibri conquistati a fatica nel corso della stagione in corso e, in particolare per alcune big, l’aria di ristrutturazione ha già iniziato ad invadere i vari centri sportivi.

All’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini quest’atmosfera ha iniziato a permeare i corridoi dal momento in cui José Mourinho è uscito dai cancelli, dato che da quel momento in poi ben tre allenatori si sono alternati sulla panchina in poco più di un anno, il che non ha contribuito a restituire una sensazione di solidità.

Ora, nonostante i sorprendenti risultati ottenuti, anche Ranieri è prossimo all’addio, il che non significa soltanto che i giallorossi dovranno accogliere un nuovo tecnico, ma che occorrerà rivalutare sostanzialmente ogni componente della rosa, con annessi persisti in entrata e in uscita. Emergono in tal senso novità piuttosto rilevanti inserito al tanto chiacchierato futuro di Tammy Abraham.

Niente ritorno in giallorosso per Abraham: futuro bianconero?

La sua stagione in rossonero è stata caratterizzata da una serie di curiosi alti e bassi in grado di spaccare Milano in due, tra chi spingerebbe i vertici rossoneri a compiere uno sforzo per trattenerlo e chi, al contrario, preferirebbe di gran lunga non prolungare l’esperienza milanese del centravanti inglese classe 1997.

Al netto di qualche fraseggio di pregio (reso possibile da una dimestichezza con il pallone tra i piedi piuttosto rara per un calciatore di tale stazza) e alcuni gol piuttosto pesanti, Abraham non ha mai realmente ottenuto una costanza in maglia rossonera e, dunque, la sensazione è che in estate dovrà fare ritorno in terra capitolina.

La Roma detiene ancora il suo cartellino, ma un suo ritorno definitivo in giallorosso è a dir poco improbabile. Adesso, come riportato da sabahspor, pare che sulle sue tracce si siano messi anche i bianconeri del Besiktas, che avrebbero intenzione di rompere il contratto che lega il bomber inglese alla Roma fino al 2027.