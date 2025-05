Futuro sulla panchina della Roma? Mancini se la lascia sfuggire. Poi Ghisolfi…

Il blitz all’Olimpico dell’allenatore non è passato inosservato: ecco cosa è successo in merito alla domanda che riguarda anche la Roma

Continua senza soluzione di continuità la ricerca dell’allenatore che sarà chiamato a raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri. Il tecnico di Testaccio, nonostante i tentativi con i quali i Friedkin hanno provato in tempi e in modi diversi a fargli cambiare idea, chiuderà infatti la parentesi da tecnico della Roma per iniziare quella da ‘consigliere’ dei Friedkin.

Ragion per cui la proprietà americana – come noto – è da tempo alla ricerca del profilo giusto. Un rebus – in realtà – ancora piuttosto lontano dalla sua soluzione. Benché i nomi accostati alla panchina della Roma non siano pochi, almeno fino a questo momento i piani alti dei capitolini non sembrano aver sciolto definitivamente le riserve. Gasperini è ancora in corsa mentre Allegri e Pioli inseguono, da una posizione molto più defilata.

Con l’ipotesi Farioli che non ha preso quota e quella che porta a Fabregas ormai depennata per la volontà del tecnico spagnolo di continuare la sua esperienza alla guida dei lariani, però, i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo.

Calciomercato Roma, Mancini all’Olimpico: la (non) risposta non chiude l’enigma

Un nome che in realtà era circolato con insistenza in casa Roma prima che i Friedkin decidessero di far saltare il banco e virare su Ranieri è quello di Roberto Mancini. L’ex CT della Nazionale questa sera ha assistito allo Stadio Olimpico alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

🚨C’è anche Roberto #Mancini all’Olimpico per #MilanBologna: “Se farò qualcosa per la #Samp per aiutarla a risalire? Io non posso giocare”. Poi non risponde alla domanda sul futuro in panchina, magari proprio in questo stadio🏟️@calciomercatoit pic.twitter.com/EFMiH0OzZf — Francesco Iucca (@francescoiucca) May 14, 2025

Pizzicato dalle telecamere di calciomercato.it, Mancini ha risposto a diverse domande una delle quali ha toccato anche la ‘sua’ Sampdoria. Inevitabile, poi, un cenno al tam tam mediatico riguardante la panchina giallorossa. Tuttavia, al – ‘Qualcuno spera che questo sia il suo stadio l’anno prossimo, la Roma non ha ancora un allenatore…’ – Mancini ha preferito non commentare, accennando soltanto un sorriso piuttosto enigmatico. Come interpretarne la reazione? Ai posteri l’ardua sentenza. Ad ogni modo, all’Olimpico era presente anche Ghisolfi che ha preferito non rispondere alla ‘provocazione’ sulla presenza allo stadio anche del vice di Pioli, Giacomo Murelli.