Juventus, ha già firmato: addio UFFICIALE ai rossoneri dopo la finale

La Juventus vivrà con i nervi tesi le ultime due gare di campionato. L’esito finale potrebbe portare ad una nuova rivoluzione alla Continassa.

Udinese e Venezia saranno gli ennesimi, ed ultimi, giudici della Juventus. Spetterà infatti a loro emettere la sentenza che potrebbe portare ad una nuova rivoluzione all’interno della società bianconera.

180 minuti per evitare l’ultima, ed ennesima, delusione. Non soltanto la più cocente ma anche, e soprattutto, la più devastante in termini di bilancio. La mancata qualificazione alla prossima Champions League metterebbe il sigillo ufficiale al fallimento del progetto bianconero partito soltanto l’estate scorsa.

Perfino l’approdo alla competizione più prestigiosa e remunerativa non assicurerebbe il posto a profili di primo piano dell’area tecnica. Infatti non soltanto il tecnico croato Igor Tudor è con un piede e mezzo furi dalla Continassa ma anche il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, sta ancora camminando sui carboni ardenti.

E in casa Juventus un nome sta conquistando rapidi consensi.

La Juventus può già aver scelto il dopo Giuntoli

Arriva dalla Francia un comunicato ufficiale che a breve potrebbe riguardare direttamente la Juventus ed il possibile rimpasto a livello di quadri dirigenziali.

Il club francese del Rennes ha emesso un comunicato che recita: “Di comune accordo, la SRFC e Frederic Massara hanno deciso di porre fine alla loro collaborazione al termine della stagione. La SRFC desidera ringraziarlo e augurargli il meglio per il futuro“. Un futuro che, dopo un doppio recente passato rossonero, Milan e Rennes, potrebbe tingersi di bianconero.

Frederic Massara, cuore granata, potrebbe essere il nome nuovo per la Juventus 2025-26. L’ex direttore sportivo del Milan è il nome più caldo alla Continassa per sostituire Cristiano Giuntoli. E non traggano in inganno le parole dell’amministratore delegato bianconero, Maurizio Scanavino che, non più tardi di ieri, ha confermato il direttore tecnico.

Frederic Massara potrebbe arrivare alla Juventus appena si sarà conclusa la Ligue 1, giunta ormai al suo ultimo turno. La domanda, a questo punto, è piuttosto un’altra: Massara sostituirà Giuntoli oppure l’attuale direttore tecnico bianconero rivestirà un ruolo diverso, e di minor peso, nel nuovo organigramma della Juventus?

Anche su tale prioritaria questione Udinese e Venezia emetteranno la sentenza senza appello.