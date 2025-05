Mourinho torna a casa: accordo raggiunto

Mourinho torna a casa: notizia clamorosa che arriva dalla Turchia. Il tecnico portoghese avrebbe raggiunto un accordo per la prossima stagione

Dopo un solo anno l’avventura di José Mourinho in Turchia si potrebbe chiudere. Sì, almeno stando alle informazioni che in queste ore sono state riportate dai media turchi intorno allo Special One portoghese.

Mourinho, come sappiamo, nel gennaio del 2024 è stato esonerato dalla Roma: una notizia che molti ancora non riescono a concepire e, infatti, soprattutto sui social, sono diversi i tifosi giallorossi che chiedono ai Friedkin un ritorno. Abbastanza complicato, c’è da dirlo. Non solo perché gli americani, a quanto pare, quando sbagliano non tornano poi con le stesse scelte – nel momenti in cui è stato cacciato Juric la soluzione più veloce sarebbe stata quella di riprendere De Rossi – ma anche perché, Mou, avrebbe trovato un altro accordo.

Mourinho torna a casa: accordo con la federazione

E, questo accordo, sarebbe stato trovato con la federazione portoghese per prendere il posto di Martinez dopo le due gare di Nations League in programma nel prossimo mese di giugno. In Turchia sono convinti di questo, tant’è che, come riportato da HtSpor, non ci sarebbero quasi più dubbi.

Viene detto, pure, che lo Special One, prima di trovare un accordo con Ancelotti ufficializzato nel corso della settimana, era stato contattato dalla federazione brasiliana ma avrebbe declinato l’invito. Un invito che a quanto pare andrà a segno è quello del Portogallo, per il più classico dei ritorni a casa dopo una vita a girare l’Europa e a vincere dovunque sia andato. E per quei tifosi della Roma che sognavamo un ritorno, questo dovrebbe, arrivati a questo punto, rimanere tale.