Saltano Roma-Milan, assenza UFFICIALE

Saltano Roma-Milan, l’assenza è ufficiale ed è stata appena spiegata attraverso un comunicato stampa. Ecco cosa sta succedendo

Domenica sera all’Olimpico c’è una partita molto importante per la Roma, contro un Milan che viene dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna e che ormai ha chiuso in anticipo la propria annata.

Sì, sono pochissime le possibilità – per non dire nulle – che la formazione allenata da Conceicao quando mancano due giornate alla fine della stagione possa rientrare per un piazzamento europeo. Un fallimento vero e proprio dalle parti di Milano: i rossoneri speravano in un’affermazione nella finale di ieri per avere la certezza di una qualificazione in Europa League. La rete di Ndoye, a inizio secondo tempo, ha spento tutti i sogni di gloria. Ed è finita in maniera molto brutta.

Saltano Roma-Milan: presa di posizione della Curva Sud

E, proprio in questi minuti, attraverso un comunicato apparso sulla propria pagina Instagram, la Curva Sud del Milan, quella che era presente in massa all’Olimpico, ha fatto sapere che domenica sera non sarà presente allo stadio.

“Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un bricioli di orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna“. E poi: “Questa decisione viene presa a prescindere da eventuali folli divieti di trasferta dei quali si parla in questi giorni”. Quindi, nel settore ospiti dell’Olimpico, nei Distinti Nord – dopo aver usurpato i seggiolini della Sud che verranno cambiati entro domenica – i tifosi rossoneri non si presenteranno di nuovo all’Olimpico a distanza di pochissimi giorni. Per loro, a quanto pare, la stagione è finita in anticipo a differenza dei tifosi della Roma che, invece, saranno presenti in massa per alimentare un sogno difficilissimo.

In ogni è anche arrivato il divieto di trasferta: una nota della Questura, infatti, ha spiegato che i tifosi milanisti alla vigilia della gara di ieri “avevano esternato la volontà di profanare il settore Curva Sud, abituale dimora calcistica della tifoseria giallorossa. E sapendo questo, alcuni tifosi della Roma avrebbero fatto dei danni: “Alcuni veicoli riconducibili ai tifosi del Milan, lasciati in sosta a piazzale Clodio, hanno subito danneggiamenti di pneumatici. Ancora, nella zona di piazzale degli Eroi, sono stati segnalati alcuni tentativi di aggressione posti in essere da esponenti della tifoseria romanista in danno ai tifosi del Milan”. E questo ha fatto optare per uno stop alla possibile trasferta.