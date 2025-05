Thiago Motta in Serie A: ecco la nuova panchina per il tecnico esonerato dalla Juventus. Uno dei primi nella lista in caso di addio

Sembrava dovesse diventare uno dei più importanti tecnici in circolazione, soprattutto dopo il percorso fatto con il Bologna lo scorso anno. Di certo, Thiago Motta, dentro la crescita degli emiliani, ha avuto un ruolo importante. Ma al momento, Italiano, ha fatto meglio.

Il suo passaggio alla Juventus, in quella che dentro il club bianconero doveva essere l’inizio di una rivoluzione, era stato battezzato come il meglio del meglio. Peccato che ha fallito quasi in tutti gli obiettivi e che adesso si ritrova a spasso. Ma solo per poco, ovviamente: una seconda possibilità è giusta darla a tutti e, a dire il vero, Motta ha dimostrato comunque di essere un buon allenatore, un ottimo allenatore. Forse ancora non pronto per una big, con le pressioni che si porta dietro, come quella bianconera, ma sicuramente pronto per un’altra grande del nostro calcio.

Thiago Motta in Serie A: c’è l’Atalanta

Sì, parliamo dell’Atalanta che, alla fine di questa stagione – e ad un anno dalla scadenza naturale del contratto – dovrebbe salutare Gasperini. Non si conosce ancora del tutto quello che sarà il futuro del tecnico, accostato alla Roma con molta insistenza, ma secondo le informazioni che arrivano dall’Eco di Bergamo, la Dea si starebbe muovendo per un erede.

E, nella lista, ci sarebbe anche Thiago Motta. Non solo lui, ma anche Raffaele Palladino che, nonostante il fresco rinnovo con la Fiorentina, dopo la delusione della Conference League, potrebbe anche decidere di cambiare aria. Insomma, una situazione tutta in divenire e con serie possibilità che Thiago Motta possa tornare in pista nello spazio di pochissimo tempo. E questo vorrebbe pure significare – e non è un dettaglio – l’addio di Gasp dopo 9 anni in sella alla Dea. Con la direzione verso la Capitale che, al momento, appare sicuramente la più probabile.