Torna a Torino insieme a Conte: primo rinforzo Juve, è chiusa

Le due ultime partite di campionato della Juventus segneranno la stagione in corso e, forse, anche quelle che verranno. Il cambiamento è però già avviato.

Due partite alla fine della campionato. La stagione della Juventus non terminerà però allo scadere della 38esima giornata di Serie A. Nel mese di giugno partirà infatti il Mondiale per Club ma già allora potrebbe essere una Juventus ben diversa da quella odierna.

Due partite alla fine del campionato che potrebbero, però, mettere fine anche a buona parte della Juventus attuale. Mai come in questa annata la qualificazione alla prossima Champions League può segnare il destino di allenatore, giocatori e dirigenti. All’unisono. Perfino l’apparentemente freddo e distaccato John Elkann potrebbe decidere di usare la mannaia.

A quel punto la delusione per un’annata che ha tradito, ad una ad una, tutte le aspettative, potrebbe portare ad un’autentica rivoluzione, non soltanto tecnica. L’addio di Francesco Calvo, responsabile dell’area commerciale potrebbe essere soltanto il primo tassello del cambiamento. Giorgio Chiellini, già in società potrebbe, al contrario, salire di grado.

Alla Juve Antonio Conte potrebbe ritrovare un fidato collaboratore

Possibili cambi nei quadri dirigenziali che potrebbero anticipare i sicuri cambiamenti nell’area tecnica. Nessuno crede infatti ad nuova Juventus con alla guida Igor Tudor e dalla proprietà è partita forte la spinta in direzione di un ritorno a Torino di Antonio Conte.

Nella capitale sabauda potrebbe esserci, però, anche un altro ritorno. Ipotesi che potrebbe perfino avvalorare ancor più la tesi del ritorno del tecnico salentino sulla panchina bianconera. Come ci informa Relevo la Juventus avrebbe contattato l’attuale preparatore atletico del Real Madrid, Antonio Pintus.

Alla Juventus Antonio Pintus ha lavorato in diversi momenti della sua lunga carriera. Con con Giovanni Trapattoni, poi nell’epoca d’oro di Marcello Lippi, vittoria in Champions League nel 1996 ed infine con Didier Deschamps. E’ stato poi anche all’Inter nell’anno dello scudetto targato Antonio Conte.

Antonio Conte ed Antonio Pintus ancora insieme? Due grandi nomi difficili da conquistare, perché se per il tecnico salentino occorrerà attendere il suo confronto finale con il presidente Aurelio De Laurentiis, nel caso del preparatore atletico occorrerà superare la sua riluttanza a lasciare il Real Madrid, priorità assoluta del classe 1962.

A fine stagione Antonio Pintus chiuderà il suo compito all’interno della prima squadra del Real Madrid ma gradirebbe comunque rimanere con i Blancos purché con un nuovo ruolo di responsabilità. La Juventus sa bene che per ripartire occorrono ‘nomi’ certi in tutti gli ambiti societari. Come Antonio Conte ed Antonio Pintus.