Arriva al posto di Allegri: accordo biennale

Arriva al posto di Massimiliano Allegri: una panchina della Serie A pronta a cambiare padrone. Accordo per un biennale. La situazione

Finita. The End. Non ci sono ovviamente possibilità di una sua permanenza sulla panchina. Una stagione, la sua avventura a dire il vero, iniziata con il piede giusto che, piano a piano, ha portato ad un addio senza che nessuno ne sentirà la mancanza.

La finale di Coppa Italia persa contro il Bologna ha chiuso la porta a Conceicao. Una vittoria, forse, ma non è nemmeno sicuro, l’avrebbe potuta tenere aperta ancora per un po’, ma la debacle contro gli emiliani, senza mai tirare in porta nel secondo tempo, ha sciolto tutti i dubbi del Milan.

Che, se da un lato cerca un nuovo direttore sportivo, dall’altro ha aperto il casting da un pezzo pure per il nuovo tecnico. E se fino a pochi giorni fa, il nome più importante, sembrava quello di Massimiliano Allegri, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina le cose sono cambiate. C’è una sola certezza, comunque: sarà italiano. Non quello del Bologna (anche se ci starebbe davvero pensando, il Milan) ma di nazionalità italiana.

Arriva al posto di Allegri: biennale per Sarri

Il profilo è quello di Maurizio Sarri. Contattato lo scorso dicembre, il tecnico non era convinto del contratto di soli 6 mesi che i rossoneri gli avevano messo sul piatto. Ma adesso le cose sono cambiate e la stabilità di un progetto almeno biennale potrebbe stravolgere le carte in tavola.

Sarri, quindi – accostato anche alla Roma, come sappiamo – avrebbe superato la concorrenza di tutti gli altri profili accostati alla società rossonera. Anche se i tifosi spingerebbero soprattutto per un ritorno di Massimiliano Allegri. Che, nonostante quelle che sono state le ultime indiscrezioni, rimarrebbe comunque nella lista della Roma per la prossima stagione. In ogni caso, Sarri, è pronto a rimettersi in corsa su una panchina decisamente importante come quella del Milan e, dentro un club, che ha bisogno di un nuovo ciclo. Quello che manca da molti anni, a dire il vero.