Conte al posto di Gasperini: via libera Roma | ASRL

Antonio Conte è in bilico a Napoli e la sua posizione può liberare Gian Piero Gasperini. Il valzer delle panchine sta per infiammarsi, con la Roma coinvolta

Il tecnico del Napoli proverà nell’impresa di conquistare il secondo Scudetto degli Azzurri in tre anni, andando ad emulare Luciano Spalletti. Dopo di che, però, sembra sempre più probabile l’addio, con risvolti significativi anche in altre piazze, che cercano un allenatore per l’anno prossimo.

Il tema degli allenatori è particolarmente centrale in Serie A e riguarda non solo la Roma ma anche altre big del campionato a cominciare dalla Juventus, proseguendo con il Milan. I bianconeri hanno puntato su Tudor in un momento molto difficile, quando Thiago Motta aveva perso completamente il controllo dello spogliatoio. Una virata improvvisa voluta da Giuntoli che ancora non ha sortito gli effetti sperati e che porterà probabilmente ad una corsa punto a punto fino alla 38a giornata. L’idea è comunque quella di affidarsi ad un nome più blasonato per l’anno prossimo, a prescindere dal pass Champions.

Antonio Conte si è barricato a Castel Volturno provando a motivare i suoi in vista di questi 180′ finali. Sa benissimo che vincere lo Scudetto sarebbe l’impresa massima con il Napoli e questo lo spingerebbe a salutare tra gli applausi del pubblico, in vista di una nuova sfida. Il rapporto con De Laurentiis non è mai stato straordinario e le incomprensioni sul mercato stanno lì a testimoniarlo. Per diverso tempo si era parlato di Gasperini per la panchina della Juve, dato che proprio lì aveva cominciato nel settore giovanile. In realtà il sogno è assolutamente un altro.

La Roma punta dritta su Gasperini: Conte verso la Juventus

Tifosi, piazza e dirigenza sognano il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. La fumata bianca può arrivare dopo la vittoria del campionato, con il solo Giuntoli che dovrebbe rivedere la propria posizione (l’anno scorso si oppose a questo scenario). Se Conte va a Torino, Allegri può essere il nome caldo per il Napoli di De Laurentiis. A quel punto rimarrebbe scoperta la Roma, che però il suo allenatore lo ha scelto da tempo. Claudio Ranieri ha indicato a Dan Friedkin il nome di Gian Piero Gasperini, come primo della lista. Il mister dell’Atalanta ha comunicato in tempi non sospetti che non intende rinnovare il contratto con la Dea e che sta valutando se onorarlo anche l’ultimo anno o lasciare subito.

I giallorossi hanno alzato il pressing da diverse settimane e aspettano solo il sì definitivo di Gasp. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tra l’altro, non si sarebbe così distanti dalla fumata bianca, anzi, questione proprio di giorni. Ranieri sa di poter contare sulla fiducia della dirigenza americana e crede che il progetto Atalanta (con le debite proporzioni) possa essere replicabile (al di là di quanto dichiarato a mezzo stampa in passato, bluff). Vedremo se gli ultimi dubbi verranno fugati proprio in queste ore e si arriverà alla tanto attesa fumata bianca (non papale).