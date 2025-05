Frattesi alla Roma: doppietta capitale e Juve avvisata

Frattesi alla Roma, la Juventus è già stata avvisata: doppietta capitale e firma per il centrocampista dell’Inter. Ecco le ultime di calciomercato

Ci sono dei nomi e degli aspetti in grado di tenere sempre elevate le attenzioni degli addetti ai lavori e gli animi dei tifosi. In questo momento, come noto, sono tante le questioni apertissime in casa Roma, con una Trigoria pienamente concentrata sugli ultimi due impegni di Serie A da un lato, ma altresì orientata a ponderare scelte e decisioni definitive circa l’apparecchiamento delle stagioni a venire.

Il primo mattoncino da usare per la costruzione della Roma che verrà, ovviamente, resta quello relativo all’allenatore, con una disambiguazione in tal senso non ancora avvenuta e una piazza che, pur restando prettamente attenta a ciò che attende la squadra nei rimanenti 180 minuti stagionali, non può non guardare senza interesse le evoluzioni e le dinamiche in tal senso.

La lista di nomi attenzionati è ormai ben nota, sebbene anche questa volta si sia assistito a rilanci e smentite non poco sorprendenti, facendo depennare spesso dei profili che, in un primo momento, parevano essere concretamente destinati alla panchina giallorossa.

Calciomercato Roma, spunta anche l’Atletico Madrid per Frattesi: Juve e Napoli avvisate

Parallelamente, non si arrestano nemmeno le attenzioni e le voci su un calciomercato sempre in continua evoluzione, con la Roma ben consapevole di aver trovato parziale quadra con Claudio Ranieri, ma altresì conscia dell’esigenza di apportare modifiche alla rosa dopo le reiterate difficoltà di inizio anno e non solo. Da tempo a questa parte, tornando ai discorsi legati ai nomi sovente accostati ai giallorossi, non mancano avances e rumors relativi a Davide Frattesi.

Il centrocampista dell’Inter, in questi anni alla corte di Inzaghi, si è distinto per una grande importanza da subentrato, ricucendosi un ruolo di potenziale spacca-partite ben evidenziato anche nei momenti cruciali di questo percorso italiano ed europeo. Ciò non toglie, però, che il rendimento dell’ex Sassuolo lo abbia portato a reclamare maggiore minutaggio, in questo modo generando anche accostamenti e ipotetici trasferimenti presso realtà dove possa eventualmente trovare più spazio.

Tra le varie, anche la stessa Roma è risultata interessata a più riprese, con gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport che vanno proprio in tale direzione. I giallorossi, infatti, sarebbero nuovamente interessati, e con grande veemenza, ad un giocatore ben caro e noto nella Capitale. Il problema, ad ogni modo, oltre alle possibili non banali richieste dell’Inter, resta quello di una concorrenza folta, che ad oggi fa registrare anche nomi come l’Atletico Madrid tra le possibili pretendenti, oltre a Napoli e Juventus.