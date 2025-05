Milan e Roma, parola alla difesa: 15 milioni per lo scippo | ASRL

Avversari in campo domenica sera, giallorossi e rossoneri si sfidano anche sul calciomercato

Ancora scottato dalla meritata sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan è costretto a vincere le ultime due partite di campionato se vuole mantenere in vita le speranze di una qualificazione europea. Un’impresa che tutti i tifosi romanisti sperano possa fallire già domenica prossima, quando i rossoneri affronteranno la Roma allo Stadio Olimpico.

Reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta, caratterizzata anche dalle recriminazioni arbitrali, la squadra giallorossa deve vincere e sperare in un passo falso di Juventus e Lazio per continuare a sognare un clamoroso approdo in Champions League, che sembrava utopistico dopo i disastri della gestione Ivan Juric. Se sul campo saranno i giocatori a darsi battaglia, sugli spalti e sulle scrivanie toccherà alle due dirigenze intrecciare le fitte trame del calciomercato.

Tripletta Roma e Milan: non solo Abraham e Saelemaekers

A fine stagione Florent Ghisolfi e il futuro direttore sportivo milanista dovranno parlare del futuro di Tammy Abraham e di Alexis Saelemaekers. Se la volontà dei due calciatori è chiara e manifesta ormai da mesi, la permanenza dell’inglese e del belga negli attuali club è ancora tema di contesa, sia per la valutazione dei cartellini, sia per la grande differenza degli ingaggi percepiti.

Chiamate ad un mercato importante in estate, lombardi e capitolini sono destinati ad entrare in rotta di collisione anche su altri fronti. Nelle scorse ore, infatti, si è parlato di un interessamento di Atalanta e Roma per Agustín Giay, già finito nel mirino dell’Inter in passato. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, oltre a vari club stranieri, anche Bologna, Fiorentina e Milan stanno monitorando con estrema attenzione l’esterno 21enne. Abile a giostrare anche al centro della difesa, l’argentino ex San Lorenzo è stato acquistato dal Palmeiras per 7.5 milioni di dollari per il 75% del cartellino.

In poco tempo, il calciatore è riuscito ad imporsi in uno dei club più importanti del campionato brasiliano che non vorrebbe privarsi così presto del suo calciatore, che si trova benissimo a San Paolo. Solo qualora dovessero arrivare offerte tra i 15 e i 20 milioni di euro con bonus e percentuale sulla futura rivendita, i propositi della società paulista potrebbero diventare meno rigidi.