Niente Abraham, arriva Kolo Muani: la Roma non ha altra scelta

Si prospetta un’estate rovente per l’attacco giallorosso: la decisione chiama in causa anche Ghisolfi

La partita più importante della stagione. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Milan, vero e proprio spartiacque della stagione dei giallorossi. Con l’obiettivo di alimentare le proprie speranze per agguantare un posto in Champions League, la compagine di Ranieri non ha alternativa alla vittoria.

Nel frattempo, impegnata nella scelta riguardante il nuovo allenatore, la compagine capitolina continua ad essere al centro di importanti voci di mercato. A prescindere dall’esito della stagione, infatti, non sono pochi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi. Tra questi, impossibile non menzionare l’attacco.

Oltre alle voci legate a Dovbyk – che continua ad avere molti estimatori soprattutto in Liga – è il futuro di Abraham a rappresentare la questione più spinosa. Artefice di una stagione vissuta tra luci ed ombre, l’attaccante inglese difficilmente sarà riscattato dal Milan. Ragion per cui l’ex Chelsea, per il quale va affatto escluso un possibile ritorno in Premier League, ha cominciato a solleticare l’interesse di diversi club.

Calciomercato Roma, da Abraham a Kolo Muani: maxi intreccio con Mourinho

In uno scenario che si preannuncia piuttosto magmatico, tra le squadre che hanno mostrato interesse per Abraham c’è anche il Fenerbahçe. In realtà, con l’obiettivo di rinforzare un attacco che non ha offerto le giuste garanzie, il club di Istanbul sta continuando anche altre piste.

L’ultima porta dritti a Randal Kolo Muani. Benché non abbia chiuso del tutto all’ipotesi di riscattare dal Psg l’attaccante francese, la Juventus sta dando priorità ad altri profili per l’attacco: il sogno di Giuntoli, non è un mistero, si chiama Victor Osimhen. A quel punto, con Luis Enrique che preferisce altri tipi di attaccante, per Kolo Muani l’ipotesi di ritornare al Psg si staglierebbe soltanto come un’opzione di passaggio. Ecco perché l’entourage del bomber transalpino si sta già guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo assistito.

Compongono proprio questo tipo di scenario, ad esempio, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia. Come riferito dal portale Sabah – infatti – il presidente del Fenerbahçe – che continua a seguire anche Vlahovic – avrebbe inserito anche il nome di Kolo Muani in cima alla lista dei suoi dei suoi desideri, essendo disposto a mettere sul piatto una proposta da circa 25 milioni di euro.