25 milioni per Abraham: Roma-Milan è già finita

La stagione agonistica sta vedendo lentamente calare il sipario mentre il mercato ha iniziato a far udire suoi primi squilli di tromba.

Domenica sera scenderà all’Olimpico il Milan di Sergio Conceicao, uscito malamente sconfitto dalla finale di Coppa Italia che ha visto il trionfo del Bologna di Vincenzo Italiano.

Nella conferenza stampa della vigilia Claudio Ranieri ha parlato anche della Roma di domani cercando, però, di focalizzare le attenzioni esclusivamente sulla sfida contri i rossoneri. La qualificazione in Champions League si può ancora cogliere nonostante la sconfitta patita contro l’Atalanta.

Domenica sera l’Olimpico sarà vestito a festa per il congedo stagionale della formazione giallorossa. L’occasione migliore per salutare, e ringraziare, Claudio Ranieri, che è riuscito a riportare entusiasmo e speranze che apparivano annichilite dallo sconcertante, e mai più ripetibile, inizio di stagione.

Un’occasione per salutare, e basta, anche qualche giocatore che in questa annata in chiaroscuro ha contrassegnato con poche ed opache prestazioni i momenti bui. E per sostituire anche tali profili la Roma è pronta a scendere in campo sul mercato. Intanto deve assistere ad un inevitabile ritorno.

Tammy Abraham ritorna alla Roma

Ha salutato Trigoria la scorsa estate per approdare al Milan dell’allora Paulo Fonseca. L’attaccante inglese della Roma, Tammy Abraham, in rossonero ed Alexis Saelemaekers che percorre il cammino inverso e sbarca a Trigoria.

La formula scelta è quella del prestito secco con Roma e Milan che stabiliscono di ritrovarsi al termine della stagione per decidere il da farsi. La stagione è ormai giunta agli sgoccioli e filtrano le prime decisioni a riguardo. Una di queste l’ha riferita Matteo Moretto che sul suo profilo X ha reso noto come:

“Tammy Abraham tornerà alla Roma dopo il prestito secco al Milan“.

Pertanto il Milan non avrebbe intenzione di riscattare l’attaccante inglese e pertanto rischia seriamente di naufragare l’ipotesi congiunta di vedere ancora Tammy Abraham in maglia rossonera ed Alexis Saelemaekers ancora in giallorosso. Per la Roma un mancato riscatto da 25 milioni di euro.

La società giallorossa dovrà pertanto cercare nuovi acquirenti per il suo attaccante. Vedremo.