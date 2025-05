Accordo con l’Inter cancellato: se ne va alla Juve

Accordo cancellato con l’Inter e addio immediato: se ne va subito alla Juventus. Ecco le ultime di calciomercato.

La stagione di tante squadre procede serrata verso una conclusione che già nelle prossime ore potrebbe iniziare a regalare le prime sentenze di un campionato ricchissimo di emozioni e ribaltamenti. Lo ricorda bene il trittico di allenatori alternatosi sulla panchina della Roma, ma anche l’inizialmente inatteso esonero di Thiago Motta, con consequenziale approdo di Igor Tudor in quel di Torino, concretizzatosi a fine marzo e orientato a preservare almeno il piazzamento in Champions della Vecchia Signora.

A campionato ultimato, poi, sarà tempo di grandi valutazioni e apparecchiamenti in vista di un futuro ad oggi ancora incerto per tante squadre e società. Tra le varie, ovviamente, si segnala quello della stessa Juventus, che ha a disposizione ulteriori 180 minuti per arrivare in Champions a discapito di Lazio, Roma o Bologna, prima di iniziare una fase di grandi e attentissime scelte legate all’allenatore e non solo.

L’esperienza di Tudor, infatti, pare per ora destinata a ridursi ad una mera traghettata finale, indipendentemente dal piazzamento finale in Champions League.

Calciomercato Inter, distanza con l’OM per Luiz Henrique: spuntano Juventus e Nottingham Forest

Quest’ultimo, invece, potrebbe rivelarsi ben più importante ai fini di un calciomercato che avrà molto da dire in quel di Torino, intrecciandosi altresì con altre squadre e realtà. Più nello specifico, le ultime notizie provenienti dalla Francia vanno proprio in una direzione di ingerenze juventine con il mondo Inter.

Ci riferiamo alla situazione Luiz Henrique, qualitativo centrocampista offensivo dell’Olympique Marsiglia, in passato accostato flebilmente anche alla Roma. In Serie A, la squadra maggiormente interessata lui, però, pareva essere l’Inter, come conferma anche la su citata fonte transalpina, evidenziando la tempestività dei nerazzurri rispetto alle altre pretendenti e l’accordo trovato tra gli addetti ai lavori di Appiano Gentile e il giocatore.

Distanza da segnalare, però, tra i due club circa la valutazione del cartellino, con una dinamica che per ora non lascia prevedere possibili approdi di Luiz Henrique all’Inter nel prossimo passato. Intanto, oltre al Nottingham Forest, su Luiz Henrique avrebbe iniziato a muoversi anche la Juventus. In questo caso, però, ancora nessun accordo o intese all’orizzonte.