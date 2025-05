Annuncio UFFICIALE Friedkin: la risposta è immediata

Un botta e riposta piuttosto inaspettato ha caratterizzato le cronache giallorosse al risveglio della città eterna. Le ultime

La sconfitta con l’Atalanta di mister Gasperini sembrerebbe non aver incrinato proprio nulla della stima e della riconoscenza che il popolo giallorosso sta riconoscendo a Sir Claudio Ranieri, il quale, come già avvenuto nelle sue due precedenti esperienze alla guida dei giallorossi (e stavolta l’impresa era davvero complessa), ha compiuto il miracolo, salvando la Roma dalla parte destra della classifica e restituendo alla tifoseria qualcosa su cui sperare dopo le cocenti delusioni giunte nelle prime settimane di una delle stagioni più controverse della recente storia giallorossa.

In questo momento la sensazione è che vi saranno diverse metamorfosi a diversi livelli, a partire dalla stessa panchina di Sir Claudio, passando per l’organico – che dovrà adattarsi necessariamente alle rinnovate velleità tattiche del successore dell’eroe di Leicester -, fino ad arrivare ai piani più alti della società, dove vi è ancora la sensazione che ci debbano essere degli innesti per sopperire ai vari disordini vissuti nel corso dell’ultimo anno.

Il tema dell’allenatore è con grande probabilità il più urgente in agenda, dato che da quello dipenderà inevitabilmente il concepimento del calciomercato. Alcuni sono certi che, in realtà, non stia avvenendo alcuna caccia al tesoro tra i corridoi di Trigoria e, al contrario di quello che la società vorrebbe fare credere, un allenatore sia già promesso alla panchina. Intanto i Friedkin hanno rotto il silenzio, compiendo un annuncio che ha avuto una risposta immediata.

L’annuncio dei Friedkin: la risposta immediata dei tifosi

Il rapporto tra il gruppo Friedkin e la tifoseria giallorossa ha vissuto alcuni alti e bassi piuttosto radicali, che vanno dall’epoca in cui gli approdi dei vari Dybala, Lukaku e Mourinho (con il senno del poi giudicati da alcuni sin troppo dettati dalla propaganda che da altro) facevano sognare il popolo giallorosso, a quella attuale, in cui il magnate statunitense non è percepito con simpatia dalla tifoseria romanista per via della cacciata di Mourinho prima, di quella di De Rossi poi e la chiamata compiuta a favore di Ivan Juric (il quale appare oggi come il responsabile principale della probabile mancata qualificazione in Champions dei giallorossi).

Nelle scorse ore, tuttavia, il gruppo statunitense ha tentato di manifestare un rinnovato entusiasmo nei confronti della propria avventura giallorossa, postando su Instagram un video tributo all’AS Roma, con in sottofondo immagini sparse della tifoseria e della città eterna.

La descrizione recita: “Da Roma al mondo, la voce dell’AS Roma riecheggia di orgoglio, resilienza e identità. Siamo orgogliosi di camminare al fianco di questo club, onorando il suo passato, investendo nel suo futuro. Insieme, andiamo avanti: con cuore, con onore, con Roma”. Con un tempismo a metà tra il comico e il perentorio, anche se naturalmente non è stato affatto casuale, stamane i tifosi giallorossi hanno risposto alla proprietà con alcuni striscioni polemici: “La stagione lo ha dimostrato: la Roma ai romanisti, non agli azionisti di mercato”, oppure “Non vogliamo più stelle… né strisce! U.S.A. go home!”.