Emergenza Roma, infortunio muscolare e Milan a rischio

Roma-Milan, questa mattina esami strumentali per un giocatore che ieri ha avuto un fastidio muscolare. La situazione da monitorare ora per ora

La gara contro il Milan vale una stagione. Vale la possibilità di giocarsi un’ultima giornata con una qualificazione alla prossima Champions League ancora da prendere.

Ma da Trigoria non arrivano delle buone notizie. Perché nell’allenamento di ieri, quell’unico uomo che realmente Ranieri ha a disposizione nel reparto, potrebbe mancare. Un infortunio che questa mattina lo costringerà a sottoporsi a degli esami strumentali per capire l’entità dello stesso e capire, pure, se ci sono delle possibilità che domani sera possa scendere in campo contro i rossoneri. Di certo sarebbe un bel problema per il tecnico della Roma.

Infortunio per Dovbyk: questa mattina esami

Secondo le informazioni che sono state infatti riportate proprio in questi minuti da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, Dovbyk ha accusato un fastidio muscolare: “Stamattina gli esami strumentali per capire l’entità del problema e se potrà essere a disposizione per il Milan” ha scritto il giornalista sul proprio profilo X.

Quindi è una situazione da monitorare minuto dopo minuto per capire se ci sono reali possibilità che possa esserci o meno. Altrimenti la Roma, nella partita davvero più importante della stagione, contro una squadra che vuole cercare di mettersi alle spalle una sconfitta pesantissima nella finale di Coppa Italia, potrebbe avere a disposizione in attacco solamente Shomurodov.