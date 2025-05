Terremoto Roma-Juve in panchina: contratto fino al 2027

Terremoto in panchina e nuovo contratto fino al 2027: Roma-Juventus continua ad essere al centro degli scossoni relativi al valzer di allenatori.

La questione panchina, in casa Roma, così come presso tante altre società, resta apertissima e in piena evoluzione, alla luce dei numerosi cambiamenti abbattutisi tra le fila di tante squadre nel corso di quest’anno e anche in quel di Trigoria. L’infelicissimo interregno Juric, così come la stessa staffetta tra quest’ultimo e Daniele De Rossi a inizio anno hanno fin qui avuto ripercussioni anche su una classifica che, pur facendo ancora sognare la Champions, non può non riflettere il rammarico per i tanti punti persi nei primi tre mesi di questa Serie A.

L’arrivo di Claudio Ranieri, come noto, ha portato poi consapevolezza di aver finalmente affidato la panchina ad una figura saggia e romanista, dopo le difficoltà latenti e irritanti del mister ex Torino, con la squadra che ha pian piano ritrovato equilibrio e rendimento degno delle aspettative iniziali, parallelamente alla fiducia da parte di una piazza più che scossa e rammaricata nei primi mesi di questo campionato.

Con la firma del tecnico testaccino, però, in casa Roma è stata altresì maturata consapevolezza di non poter contare a lungo sulla sua presenza, alla luce di una firma che lo ha prontamente portato ad assicurarsi un ruolo dirigenziale a fine anno, evitando qualsivoglia tentativo di convincimento da parte dei Friekdin ad allenare anche in futuro.

Gasperini e il rinnovo con l’Atalanta: Percassi ‘avvisa’ Roma e Juventus

Consequenziale e necessaria, dunque, la ricerca di un nuovo nome col quale catalizzare l’ennesimo progetto romanista di questi anni, sebbene, questa volta, la scelta sia destinata a passare per i consigli e i suggerimenti dello stesso Ranieri, oltre che di Ghisolfi e dei Friedkin, cui ovviamente e giustamente spetta la decisione finale.

A ormai due giornate dalla fine del campionato, però, non è ancora possibile cogliere con chiarezza quale sorta attenda la Roma e il suo futuro allenatore, ben lungi dall’essere disambiguato e sul quale grava un vero e proprio giallo anche alla luce dei tanti nomi fin qui emersi e poi scartati.

Nello specifico, va segnalata anche la situazione relativa a Giampiero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta, il cui contratto è in scadenza il prossimo anno e le cui dichiarazioni, unitamente a quelle di Percassi nei precedenti mesi, avevano lasciato intravedere più di un margine per un’eventuale separazione a fine anno. La Roma è stata tra le squadre lui accostate con maggiore insistenza, con i raffreddamenti successivi e alimentati anche dalla netta smentita di Claudio Ranieri.

Proprio sull’attuale tecnico dell’Atalanta, nello specifico, arrivano aggiornamenti da parte di Marco Conterio, che riferisce di una proposta di rinnovo da parte della società di Percassi fino al 2027. Nessuna risposta, per ora, da parte del tecnico, accostato anche alla Juventus, tra le tante realtà destinate ad andare incontro al sempre più atteso valzer di panchine che attende la Serie A prossimamente.