Roma-Milan, incontro fissato: si chiude il terzo affare

Roma-Milan si potrebbe rivelare l’occasione adatta per un incontro che vedrebbe i rossoneri interessati ad un calciatore giallorosso

Ultime due giornate di campionato. Ultimi 180 minuti per capire se la Roma riuscirà a centrare una qualificazione europea. Sì, perché ci si potrebbe trovare o in Champions League o addirittura fuori da tutto. La classifica è cortissima.

Poi, in casa giallorossa, sarà tempo di annunci. Il primo sarà quello del nuovo allenatore – con un nome che uscirà probabilmente fuori da tutti quelli che usciti nel corso di questi mesi – e poi lo stesso prenderà delle decisioni sul mercato. Sono molti i giocatori in bilico che non conoscono con certezza il proprio futuro. E poi ci sono anche quelli che, ad un anno dalla scadenza del proprio contratto e senza mai intavolare una trattativa per il rinnovo, sanno che il club li vorrebbe cedere. E, uno di questi, nonostante l’operazione dopo l’infortunio, è Lorenzo Pellegrini.

Roma-Milan: i rossoneri su Pellegrini

Il capitano ha estimatori in Italia: si è parlato del Napoli – che lo voleva prendere a gennaio ma quel gol nel derby ha bloccato tutto – e dell’Inter, magari inserendo anche Frattesi nello scambio. Ma questa mattina La Gazzetta dello Sport in edicola parla di un interesse concreto del Milan, pronto a rifondare la rosa dopo una stagione fallimentare.

L’intervento chirurgico non ferma i rossoneri – lo stop sarà dai due ai tre mesi – e anche il prezzo è considerato abbordabile. Non vengono messe nero su bianco delle cifre, ma vista la scadenza tra poco più di 12 mesi è normale che la Roma non possa chiedere la luna per il giocatore. Magari, già domani sera, potrebbe esserci un primo incontro per capire come impostare questa situazione. Di certo, il futuro di Pellegrini, sembra davvero distante dalla Roma. E magari la gara di domani come detto potrebbe essere l’occasione per un incontro, il primo, per chiudere il terzo affare: anche quelli di Saelemaekers e Abraham, ancora ipoteticamente in ballo, sembrano già avere una strada indirizzata.