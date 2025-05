Tegola per Ranieri, UFFICIALE: salta Roma-Milan

Non è presente nella lista dei convocati diramata dal tecnico testaccino: si proverà a recuperarlo per l’ultima sfida di campionato

Il cuore oltre l’ostacolo. Con la volontà di alimentare il sogno chiamato Champions League, la Roma vuole immediatamente risollevare la china dopo lo scivolone tra mille polemiche di Bergamo. Il calendario, però, non è dei migliori. All’Olimpico – domani sera – Shomurodov e compagni se la vedranno con un Milan ferito dalla finale di Coppa Italia ma rilanciato dagli ultimi risultati in campionato.

Rispetto a quanto successo nelle ultime apparizioni, però, Ranieri sarà inevitabilmente costretto a rivedere il modulo di partenza e con esso gli undici titolari. Nelle scorse ore, infatti, era trapelata l’indiscrezione relativa al problema muscolare accusato da Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino – notizia di pochi minuti fa – non è stato inserito nella lista dei convocati per la gara contro il Milan. Con Dybala ancora out, dunque, il reparto offensivo giallorosso sarà costituito da Shomurodov.

Roma-Milan, UFFICIALE: Dovbyk non convocato

Ritornando alle condizioni del bomber ucraino, da notare come Dovbyk non abbia riportato alcuna lesione. Ragion per cui l’ex Girona – pur saltando il match con il Milan – potrebbe essere arruolabile per la trasferta di Torino, ultima gara stagionale della Roma.

Per il resto, eccezion fatta per i lungodegenti Dybala e Pellegrini, che hanno terminato anzitempo la stagione, Ranieri avrà a disposizione tutto l’organico (escluso Dovbyk, ovviamente). Novanta minuti dal peso specifico clamoroso aspettano la Roma distante al momento un solo punto dal quarto posto occupato in coabitazione da Juventus e Lazio. Tuttavia, servirà la classica partita perfetta ai capitolini per riuscire a battere un Milan instabile e incostante che a prestazioni scialbe e incolore ha alternato prove importanti. Servirà una prova d’orgoglio al netto delle (poche) energie rimaste.