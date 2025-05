Terremoto Giuntoli: lascia la Juve per un’altra big

Emergono novità di particolare rilievo in merito all’avvenire professionale di Cristiano Giuntoli. L’estate è pronta a ribaltare la Serie A

In molti tra le fila della tifoseria juventina avevano riposto nella figura di Cristiano Giuntoli la speranza di poter rivedere una Juventus grande, che potesse tornare a lottare per le vetta della classifica e non solo.

La storia ha risposto negativamente a tale desiderio del popolo bianconero, che ha iniziato a sospettare che Giuntoli non fosse il direttore tecnico e sportivo più adatto alla Continassa da quando l’ultimo mercato estivo e la scelta dell’allenatore sembravano aver mandato un segnale piuttosto chiaro: la volontà di Giuntoli, come avvenuto a Napoli, non è semplicemente quella di ottenere risultati, ma tentare di farlo attraverso una proposta di calcio moderna e propositiva.

Una velleità che pareva sposarsi poco o nulla al rinomato DNA della Juventus, al cui interno non ci si preoccupa di specchiarsi o risultati belli e raffinato ai cosiddetti filosofi del calcio, ma piuttosto di far risultare il più luccicante possibile il proprio palmares, a prescindere da ciò che è avvenuto per conquistare i trofei che lo compongono.

Nelle scorse settimane, in seguito al clamoroso fallimento del progetto Giuntoli-Motta, in molti hanno iniziato a registrare delle scosse particolarmente vigorose sulla scrivania dell’ex direttore sportivo del Napoli, sul quale sono recentemente emerse delle novità di rilievo.

Il Milan su Giuntoli: primo tentativo compiuto

Nonostante vi siano diverse mosse discutibili del suo operato in terra piemontese (basti pensare agli oltre 50 milioni di euro investiti per un calciatore come Douglas Luiz, il quale non è mai riuscito ad ambientarsi a dovere all’interno dell’economia tecnico-tattica della Juve, o alla stessa scelta di Motta, anch’egli particolarmente affezionato alle proprie idee più che al mero raggiungimento del risultato), pare che Giuntoli goda ancora di una discreta reputazione tra i vertici delle varie big nostrane, tanto che vi sarebbe una rivale storica della Juventus pronta a prelevare Giuntoli da Vinovo.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera si tratterebbe del Milan di Ibra e Furlani, reduce da una delle stagioni più negative della recente storia rossonera e, dunque, intenzionato a subire una profonda metamorfosi.

In questo caso la figura di Giuntoli appare già più compatibile con l’anima del Milan, dove, inoltre, avrebbe a disposizione cifre simili a quelle sfruttare sinora per il mercato e la gestione di una rosa a dir poco altisonante, dove spiccano alcuni diamanti del calibro di Tijani Reijnders, attualmente tra i centrocampisti più belli da vedere del Vecchio Continente, nonché tra i profili più richiesti del panorama calcistico contemporaneo.

Secondo quanto riportato dal Corriere, pare che i vertici rossoneri abbiano già effettuato un tentativo per il direttore tecnico bianconero, sulla carta legato alla Vecchia Signora ancora per quattro anni a due milioni di euro netti a stagione.