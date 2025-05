Bufera nel campionato italiano: penalizzazione e match rinviato

Il provvedimento ufficiale ha letteralmente seminato il caos: segnalata un’irregolarità nel pagamento degli stipendi

Le sorprese non sono ancora finite. Quando il campionato sembrava sul punto di emettere i primi verdetti, un clamoroso colpo di coda rischia di riscrivere la classifica facendo saltare il banco. L’incubo di una penalizzazione di quattro punti non può essere trascurato ed ha portato al rinvio della sfida.

Non è la prima volta che episodi di questo tipo fanno saltare il banco. Tuttavia quest’ultimo caso, laddove venisse confermato in tutti i suoi aspetti con le conseguenze ‘disciplinari’ attese, accenderebbe un effetto domino che definire clamoroso sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Ma andiamo con ordine. Ad essere finiti sotto la lente di ingrandimento – come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sono presunte irregolarità commesse dal Brescia per quanto riguarda stipendi e contributi per il mese di febbraio.

Più nello specifico, la società lombarda avrebbe coperto quella mensilità con crediti di imposta rivelati inesistenti. La Covisoc – che si affrettata a far luce sulla questione – si è dovuta ‘adeguare’ ai tempi di risposta delle Agenzia delle Entrate arrivata soltanto il 16 maggio. Tutto questo ha fatto da preludio alla trasmissione degli atti alla Procura Figc e il conseguente avvio di conclusione delle indagini.

Caos in Serie B, penalizzazione per il Brescia: riscritto il play out

Ma cosa rischia il Brescia? L’udienza di primo grado – attesa nei prossimi giorni – dovrebbe portare ad una penalizzazione di quattro punto di classifica. Resta da capire, però, la solidità della sentenza e i nuovi possibili gradi di giudizio.

Con il -4 in classifica, il Brescia è risucchiato nella zona retrocessione e finirebbe in Serie C. Frosinone, Salernitana e Sampdoria guadagnano una posizione: i ciociari sono salvi, i granata ai play out ma con piazzamento favorevole e Sampdoria allo spareggio salvezza. Il match inizialmente in programma lunedì sera tra Salernitana e Frosinone, intanto, è stato annullato. Una volta che sarà emesso il verdetto definitivo, verrà calendarizzato il play out tra Salernitana e Sampdoria.