Chiesa alla Roma: svolta UFFICIALE e nuove cifre

Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito al tanto chiacchierato futuro di Federico Chiesa. Ecco le ultime

L’uscita fuori porta di Federico Chiesa in terra britannica potrebbe rivelarsi più una gita che altro, anche e soprattutto per via del ruolo secondario che Arne Slot ha ritagliato al figlio d’arte ex Juventus all’interno delle gerarchie del Liverpool.

La Serie A, tuttavia, non sembra essersi affatto dimenticata di quelle galoppate leggendarie che permisero all’esterno classe 1997 di conquistare i palcoscenici più ambiti della massima lega italiana, nonché un Europeo giocato da protagonista assoluto.

In Italia, nonostante i numerosi infortuni che ne abbiano minato la carriera rendendolo un asset piuttosto volatile all’interno di una compagine calcistica, la sensazione è che diverse big abbiano intenzione di evitare all’ex viola di finire del dimenticatoio e, di recente, sono iniziate a circolare numerose voci in merito ad un potenziale ritorno in patria, per un calciatore che, se in condizione, appare ancora un elemento potenzialmente decisivo per lo svolgimento di una stagione.

Chiesa torna in Serie A: le previsioni dei bookmakers

In una lega in cui la centralità degli esterni offensivi sembra crescere a dismisura campionato dopo campionato – complice la crisi dei centravanti -, il ritorno di una delle ali più impattanti della recente storia italiana potrebbe letteralmente ribaltare pronostici e aspettative.

Quando in forma Chiesa appare realmente come uno di quei pochi calciatori in grado di decidere da solo una partita, per via di quella preziosa commistione tra talento, esplosività e, soprattutto, determinazione.

Negli ultimi mesi sono state innumerevoli le voci che lo hanno avvicinato a diverse società italiane e, secondo quanto riportato di recente dai bookmakers, in questo momento la società che appare più vicino al figlio di Enrico è l’AC Milan di Ibra e Furlani, che, per rimpiazzare un eventuale partenza di Rafael Leao, potrebbe optare proprio per l’ex Juve.

A pari merito in pole position ecco il Napoli di Conte – anch’egli determinato a portare in terra partenopea un degno successore di Kvara -, mentre subito dietro si piazzano Juve, Roma e Inter (in ordine di probabilità).