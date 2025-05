Dall’Inter alla Juve: contratto bomba e partita finita

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare violentemente le aspettative e le speranze di svariati tifosi e appassionati della massima lega italiana.

La fine del campionato occorrerà per comprendere definitivamente esigenze, necessità, desideri e possibilità a disposizione delle varie società nostrane, che, soprattutto per quanto concerne la parte sinistra della classifica, appaiono pronte a mettere in atto una radicale metamorfosi del proprio assetto, anche e soprattutto per via del valzer di allenatori che causerà una poderosa scossa per quanto concerne le velleità e le routine tattiche in campo e, di conseguenza, delle esigenze ben precise in merito al mercato in entrata e in uscita.

Nei prossimi giorni la classifica dell’edizione 24/25 della massima lega italiana assumerà la sua forma definitiva, il che permetterà alle varie dirigenze di comprendere con maggior precisione le mosse da compiere e le relative possibilità di compierle.

Vi sono tuttavia alcuni profili di calciatori che prescindono dalle preferenze dei diversi allenatori o dai moduli di gioco, poiché sin troppo preziosi in qualunque contesto. È il caso del calciatore di cui parleremo nelle prossime righe, il quale è stato oggetto di duelli a distanza tra alcune, se non tutte le società più blasonate della massima lega italiana.

Serie A, tutti pazzi per Tonali: il Newcastle vuole blindarlo

Sandro Tonali è definitivamente tornato e, adesso, la sensazione è che nessuno scandalo, voce di corridoio o speculazione potrà nuovamente opacizzare un talento semplicemente straripante, che sembrerebbe aver nuovamente stregato la gran parte delle big nostrane.

Nel caso dell’ex Milan ci troviamo di fronte ad un centrocampista sostanzialmente ideale per qualunque allenatore e sistema di gioco, poiché in grado sia di pressare e disturbare l’avversario in fase di non possesso, che di manifestare qualità fuori dal comune con la palla tra i piedi.

In particolare Inter e Juventus, secondo quanto riportato da TBR Football, starebbero spingendo per riportare il talento classe 2000 nella penisola, ma, sempre secondo il portale appena citato, pare che il Newcastle si particolarmente deciso nel vincolare Tonali in Premier, attraverso un nuovo contratto, che spazzerebbe automaticamente tutti i desideri covati dai vertici di Inter e Juventus.