Formazioni ufficiali Roma-Milan: Ranieri cala il jolly

Ci siamo. E’ il giorno di Roma-Milan, la gara che potrebbe riportare alla vittoria la formazione di Claudio Ranieri dopo lo stop di Bergamo.

Sale la febbre per l’ultima gara casalinga della Roma. Allo Stadio Olimpico è atteso il Milan ferito di Sergio Conceicao. Alla cocente sconfitta contro il Bologna nella finale di Coppa Italia si è anche aggiunta la terribile delusione per la retrocessione in Serie D di Milan Futuro, la seconda squadra rossonera, a seguito della sconfitta per 2-0 contro la Spal.

Un momento nerissimo per il club rossonero che si scontra duramente con la metà nerazzurra del Naviglio ancora in lotta per lo scudetto ed in finale di Champions League. Quale Milan allora si troverà di fronte la Roma di Claudio Ranieri che insegue ancora l’obiettivo della qualificazione in Champions League?

Al di là delle problematiche contingenti che assillano la formazione di Sergio Conceicao la Roma ha il dovere di provare a giocarsi tutte le sue carte. 180 minuti i cui esiti marchieranno a fuoco la stagione in corso e quella che verrà. Una nuova stagione che sarà contrassegnata dall’arrivo di un nuovo tecnico in panchina e da un rinnovato progetto.

Roma-Milan, le scelte definitive di Ranieri e Conceicao

Sia Claudio Ranieri che Sergio Conceicao devono fare i conti con alcune importanti defezioni. La Roma dovrà infatti rinunciare, oltre a Paulo Dybala, anche ad Artem Dovbyk che a Lorenzo Pellegrini fresco di intervento chirurgico. In panchina – ovviamente – tutto l’organico al completo, infortunati inclusi, essendo l’ultima partita stagionale davanti al proprio pubblico e l’ultima gara con Ranieri allenatore.

In casa Milan a prendersi la scena nelle ultime ore sono state le condizioni di Theo Hernandez: non sono stati convocati per la gara di stasera Bondo, Chukwueze e Walker. Ecco le scelte dei due allenatori:

AS ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini (C), Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Soulè, Shomurodov. All. Ranieri.

MILAN (3-4-3): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Jimenez, Pulisic, Gimenez, Joao Felix. All. Conceiçao.

Il popolo romanista ha già risposto riempiendo lo Stadio Olimpico in ogni ordine di posti, perfino quelli riservati ai tifosi rossoneri. Ora tocca a Claudio Ranieri ed alla sua Roma. Appuntamento fissato quindi per le 20.45.