Gasperini nuovo allenatore: la telefonata prima di Roma-Milan

La Roma insegue il grande obiettivo Champions League ma continua incessantemente la ricerca del nuovo tecnico.

Roma-Milan è il penultimo capitolo di un campionato di cui si può dir tutto meno che non sia sta ‘follemente’ avvincente. Proprio le due protagoniste della sfida di stasera all’Olimpico sembrano rappresentarlo al meglio.

Due cammini, quello di Roma e Milan, follemente diversi ma con folli analogie. La Roma che ha cambiato due tecnici nei primi quattro mesi della stagione prima di arrivare all’illuminazione chiamata Claudio Ranieri ed il Milan che, dopo aver volontariamente rifiutato di scegliere come tecnico Antonio Conte, ha scelto un cavallo di ritorno in Serie A chiamato Paulo Fonseca.

Il successivo esonero del tecnico lusitano non ha stupito nessuno ed la scelta di un altro tecnico portoghese, Sergio Conceicao, non è stata certo più felice. Ora entrambe le società sono alla ricerca di un nuovo tecnico. La Roma sembra avere le idee decisamente più chiare rispetto all’ancor nebulose intenzioni che fluttuano sopra Milanello. E’ soprattutto l’attuale tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, ad avere le idee chiare sul suo successore.

Claudio Ranieri la scelta l’ha fatta da tempo

Il tecnico romano, ed ormai prossimo dirigente della Roma, la sua scelta sembra averla fatta da tempo. Una scelta che porta a Bergamo, all’Atalanta, a Gian Piero Gasperini. Sogno proibito di diversi grandi club.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha parlato del possibile futuro del tecnico dell’Atalanta: “Se Gasperini resterà all’Atalanta? Al momento non ho certezze. So però che è stato contattato dalla Roma, ma non ha dato una risposta immediata. Ha deciso di prendersi qualche giorno per confrontarsi con la famiglia Percassi e valutare la situazione”.

Gian Piero Gasperini prende tempo ma è proprio il tempo la condizione che viene sempre più a mancare. Per la Roma e per chi è alla ricerca di un nuovo tecnico. A maggio la programmazione è, o dovrebbe essere, già avviata, partendo esattamente dalla scelta dell’allenatore.

Claudio Ranieri vuole Gian Piero Gasperini alla Roma ma non può attendere troppo. Spetta ora al tecnico di Grugliasco sciogliere le sue riserve per poi scegliere tra Atalanta, Roma o…