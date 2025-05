Guizzo Juve e addio Roma: l’hanno già comprato

Il calciomercato estivo si prepara a prolungare gli scontri tra le varie società di Serie A. Ecco le ultime su uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane

Dopo un divertente ma inutile Genoa-Atalanta, il resto della Serie A si prepara ad affrontarsi contemporaneamente nel corso della serata di oggi, durante cui vi saranno ben nove partite in contemporanea. Oramai siamo agli sgoccioli della stagione e ogni punto può risultare decisivo, sia per la classifica finale che, di riflesso, per quello che sarà indubbiamente un calciomercato estivo a dir poco movimentato.

Difatti fatichiamo a citare una big di Serie A a cui non occorrerà compiere una profonda ristrutturazione del proprio organico, anche e soprattutto considerando il frenetico valzer di panchine che caratterizzerà le prossime settimane, durante le quali gran parte degli allenatori attualmente seduti sulle panchine della parte sinistra della classifica andranno a scambiarsi di posizione.

In tal senso la Roma di Claudio Ranieri dovrebbe aver già individuato il nome del successore del tecnico nato a San Saba, il che dovrebbe permettere ai vertici giallorossi di iniziare il concepimento del mercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che quelle in uscita.

Per alcuni ruoli, peraltro, conteranno poco o nulla le velleità tattiche del prossimo allenatore, poiché vi sono delle urgenze che andranno colmate a prescindere dalle preferenze di colui che raccoglierà il testimone di Sir Claudio. In tal senso emergono novità di rilievo relative ad un profilo particolarmente chiacchierato nelle ultime settimane tra i corridoi dei vari centri sportivi di Serie A.

De Winter mania in Serie A: la Juve in vantaggio?

La figura in questione risponde al nome di Koni De Winter, ovvero l’attuale difensore centrale del Genoa, il cui cartellino sembrerebbe essere nel mirino di diverse squadre di Serie A.

Si tratta di un calciatore che incarna con particolare precisione il prototipo del difensore moderno, ovvero in grado di risultare solido a difesa schierata, ma anche rapido nel ripiego in caso di possesso perso a linea alta, oltre ad una fisicità straripante e una tecnica più che discreta.

Sulle sue tracce ecco ancora il Milan, l’Inter, la Roma e, soprattutto la Juventus di Cristiano Giuntoli, dove il difensore belga classe 2002 è cresciuto calcisticamente e potrebbe decidere di tornare per fare un salto di qualità che gli permetta di approdare in una big da protagonista, ma con i vantaggi di tornare in un luogo familiare, il che potrebbe smussare le pressioni di una piazza importante.

Sul proprio profilo Twitter Ekrem Konur ha riportato l’interesse delle quattro italiane, ricordando che il Genoa ha fissato il prezzo del cartellino a 30/35 milioni di euro.