Klopp alla Roma: il messaggio dei Friedkin fa sognare

Due gare al termine per i giallorossi di Claudio Ranieri. Il pensiero va alla possibile Champions League ed al prossimo allenatore.

Non rimangono che il Milan ed il Torino tra la Roma ed un finale di stagione che ha ancora molte cose da dire. Un finale che potrebbe indirizzare anche la scelta del prossimo tecnico giallorosso.

Chi dopo Claudio Ranieri allenerà la Roma? Nelle ultime settimane i nomi si sono susseguiti alla velocità della luce con riscontri di consistenza variabile. Ora una nuova magica suggestione sembra invadere il cielo giallorosso di Roma. Questo perché proprio la capitale, e le sue storiche meraviglie, sembrano aver lanciato un messaggio cifrato.

Ormai ogni indizio potrebbe portare al nome tanto atteso. E l’indizio giusto può essere colto un po’ ovunque. Dai media, dagli operatori di mercato, da qualche indiscrezione proveniente da Trigoria oppure semplicemente mettendo in moto un po’ la fantasia. E da questo punto di vista i tifosi della Roma non temono confronti.

I Friedkin ‘annunciano’ il prossimo allenatore della Roma

Chi l’avrebbe mai immaginato che sarebbe stata la Città Eterna a sussurrare ‘enigmaticamente’ il nome di colui che avrebbe sostituito Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Ed in calce a questo sussurro vi è la firma della famiglia Friedkin.

E’ grazie a adnkronos.com che cominciamo a scorgere l’enigma. Un mistero che prende forma pian piano, fotogramma dopo fotogramma, all’interno di un video su Roma e sulla Roma condiviso dalla proprietà americana. Tanto basta per far volare in alto la fantasia e dare avvio ad un sogno sportivo.

Il video mostra alcune delle innumerevoli meraviglie della capitale e, nell’ordine, si vedono il Colosseo, che nell’immaginario collettivo giallorosso assume come iniziale la lettera K in tedesco, la Lupa (L), lo Stadio Olimpico (O), San Pietro (P), Pantheon (P). Una sequenza che sembra magicamente comporre il nome di colui che verrà dopo il tecnico romano: Klopp.

Jurgen Klopp, 57enne tecnico tedesco di Stoccarda, ex Borussia Dortmund e Liverpool, sarà il prossimo allenatore della Roma. Questo ha detto Roma e la famiglia Friedkin.