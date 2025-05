Nuova firma con la Roma, UFFICIALE: annuncio prima del Milan

Firma con la Roma e annuncio UFFICIALE, succede tutto prima del fischio di inizio con il Milan. Coinvolto anche Claudio Ranieri.

L’attesa per la delicatissima sfida tra Roma e Milan è prossima alla conclusione e sta permettendo di registrare importanti novità anche sul fronte calciomercato, alla luce delle parole spese da Florent Ghisolfi poco prima del fischio di inizio.

La partita tra la squadra di Ranieri e quella di Conceicao, come noto, assume un valore tutt’altro che trascurabile ai fini della classifica e della corsa Champions, con Leao e colleghi potenzialmente ancora in corsa per la Champions League. Discorso affine per la Roma che, dopo i diciannove risultati utili consecutivi, è caduta in quel di Bergamo contro l’Atalanta, perdendo una piccola porzione di quel terreno innaffiato da Ranieri e la squadra da novembre in poi, senza però ancora vedere archiviato o dissipato qualsivoglia discorso relativo ai piazzamenti continentali.

Riscatto Saelemaekers, annuncio UFFICIALE di Ghisolfi prima di Roma-Milan

Intanto, con una questione allenatore ancora apertissima, la Roma ha tramite Ghisolfi sfruttato lo specchietto precedente il fischio di inizio anche per disambiguare ulteriormente le proprie intenzioni di calciomercato, glissando altresì la questione relativa all’allenatore.

Intervistato ai microfoni Dazn, infatti, il dirigente giallorosso si è esposto sulla questione Saelemaekers, evitando, invece, di esporsi sul successore di Claudio Ranieri, la cui posizione e la cui importanza è sono state ribadite dallo stesso GM francese proprio in questi minuti. A seguire, alcuni degli spezzoni più importanti della sua intervista nei delicati momenti del pre-gara, contraddistinto altresì dai fischi del pubblico per Tammy Abraham alla lettura delle formazioni e dal successivo assaggio dell’omaggio che attende Ranieri in questa sua ultima apparizione sulla panchina giallorossa.

“Prima parliamo di stasera. Ranieri è un grande allenatore ed è la sua ultima gara: dobbiamo dargli i migliori saluti. Lui ama vedere una squadra che dà tutto, sarà consigliere sportivo e avremo tempo per parlare di questo aspetto. Stasera abbiamo altre cose cui pensare al di là dell’allenatore”

“Bisogna restare concentrati sulla partita e la serata del mister. Saelemarkers vogliamo tenerlo, è un giocatore importante e ha connessione con tutti, sono aspetti importanti“.