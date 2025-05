Putiferio prima di Roma-Milan: mandato via in un lampo

Roma-Milan promette scintille in campo dal momento che entrambe le formazioni puntano un obiettivo importante. Scintille che sembrano propagarsi pericolosamente.

Il Milan proverà a ripartire da Roma contro la Roma. Non l’avversario migliore per i rossoneri per tentare di rialzare la testa dopo la caduta in Coppa Italia costata il possibile secondo trofeo nazionale della stagione dopo la Supercoppa italiana conquistata contro l’Inter.

In classifica la formazione di Sergio Conceicao è in coda rispetto al nutrito plotone che ambisce a conquistare l’ultimo posto disponibile per la prossima Champions League. Una quasi chimera per i rossoneri. Una stagione iniziata tra mille incertezze a cominciare dai dubbi riguardanti la scelta del nuovo tecnico che avrebbe dovuto sostituire Stefano Pioli.

Il duo portoghese che si è avvicendato in panchina, Paulo Fonseca e Sergio Conceicao, non ha portato i risultati che si attendevano a Milanello. Vi sono poi stagioni che appaiono essere nate sotto una cattiva stella, dove a brutta notizia seguono solo e soltanto altre brutte notizie. Questa è la fotografia della stagione 2024-25 del Milan.

Prima di Roma-Milan scoppia la bomba rossonera

L’annata nera del Milan ha vissuto sabato pomeriggio un altro momento nero. Il Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che ha preso parte al campionato di Serie C, è retrocesso in Serie D dopo la sconfitta patita a Ferrara contro la Spal.

Un progetto nato da pochi anni, che proseguirà ma soltanto dopo diversi cambiamenti. Il primo è già arrivato e lo ha annunciato Marco Conterio con un post sul suo profilo X: “Primo effetto del disastro Milan Futuro dopo la retrocessione in Serie D. Salta Jovan Kirovsky, il dirigente voluto da Zlatan Ibrahimovic, artefice delle due sessioni di mercato. Il progetto è costato 13-15 milioni al #Milan ma il risultato è stato la retrocessione in D“.

Una retrocessione pesante per il Milan. Una sconfitta professionale umiliante per Zlatan Ibrahimovic che tanto di suo vi aveva messo dentro. Vi sono stagioni che sembrano nate sotto una cattiva stella. Per la stagione del Milan le cattive stelle appaiono addirittura due.