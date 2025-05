Roma e Napoli ci ‘ricascano’: super scambio accettato

Tifosi e appassionati della Serie A sono pronti a vivere uno dei calciomercati più frenetici e imprevedibili della recente storia italiana

Nonostante il sogno scudetto appaia sempre più reale e tangibile, anche il Napoli, esattamente come il resto delle big nostrane, sembrerebbe pronto a subire una metamorfosi piuttosto impattante nel corso dell’estate.

Il tutto dipenderà naturalmente dalla permanenza o meno di Antonio Conte in terra partenopea, dato che il tecnico leccese ha mal sopportato la partenza di Kvara, ma soprattutto la mancata sostituzione con un profilo di livello, che potesse rendere più morbida e indolore una perdita di tale entità in un momento così delicato (il georgiano è partito a gennaio, nel bel mezzo della corsa allo scudetto).

L’ex allenatore della Juventus, nel caso in cui dovesse vestire ancora azzurro nel corso della stagione 25/26, pretenderà investimenti rapportati alle proprie ambizioni e ai risultati conquistati, il che porterà il Napoli a entrare in conflitto con le altre big italiane pronte a rivolgersi al mercato per invertire la rotta (come nel caso del Milan e della Juve) o per acquisire ulteriore carburante per evitare di ritrovarsi a secco nonostante la direzione giusta (come l’inter di Inzaghi).

Vi è poi la Roma di Sir Claudio Ranieri, che sembrava aver individuato le coordinate giuste verso cui dirigersi, ma che si troverà a dover rimpiazzare il proprio uomo al timone per via della pensione annunciata del tecnico nato a San Saba. Ecco le ultime su due profili pronti a smuovere il mercato nostrano, di cui si è parlato più volte nelle ultime settimane.

Scambio in Premier tra Antony e Odoi: Roma e Napoli a mani vuote

Stiamo parlando di Antony e Hudson-Odoi, entrambi reduci da una stagione particolarmente positiva e, di riflesso, entrambi richiesti da diversi club in giro per l’Europa.

Si tratta in entrambi i casi di esterni offensivi particolarmente rapidi ed esplosivi, con il brasiliano più abile nel controllo palla e l’inglese più propenso a far valere la propria potenza in progressione.

Tutti e due accostati alla Roma nelle scorse settimane, ma, secondo quanto riportato da Manchesterworld, pare che il Manchester United, attuale detentore del cartellino di Antony, abbia intenzione di liberarsi del brasiliano per affondare il colpo per Hudson-Odoi, che in questo momento è gelosamente trattenuto dal Nottingham Forest.

Il portale britannico ha ipotizzato persino che si potrebbe concretizzare uno scambio tre le due inglesi, il che andrebbe automaticamente a scontentare tutte le contendenti dell’uno e dell’altro calciatore, tra le quali figurava anche il Napoli.