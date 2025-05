20 milioni e firma con la Roma: Gasperini ha già risposto

20 milioni e firma con la Roma, nuova proposta per Giampiero Gasperini ed esito clamoroso: arriva la risposta che avvisa subito anche Ranieri.

La questione allenatore resta apertissima nella Capitale, alla luce dell’attesa relativa alla nomina del successore di Claudio Ranieri e l’incertezza totale regnante sul possibile nome che attende la panchina della Roma. Dopo 7 mesi di gran lavoro e di contraddistinti dalla solita capacità di lavorare con attenzione e pragmatismo, Claudio Ranieri ha ieri sera salutato il suo Olimpico, dove non farà più ritorno sotto queste vesti, ma già pronto ad attenderlo nel ruolo dirigenziale di cui da tempo noto.

Ne ha parlato, come già fatto anche in passato, lo stesso Florent Ghisolfi nella serata di ieri, prima del fischio di inizio della partita contro la squadra di Conceicao, in quello specchietto preliminare da lui dedicato sia al calciomercato che alla nomina del nuovo tecnico. Su quest’ultima, in realtà, il dirigente francese è stato vago e ha cercato di deviare le attenzioni sul presente e sui novanta minuti che attendevano Mancini e colleghi, nel pieno di una corsa Champions League nella quale la Roma si è trovata coinvolta contro i pronostici anche dei più ottimisti.

Gasperini tra Bergamo, Roma e Arabia Saudita: quadriennale da 5 milioni

Archiviato il percorso in quel di Torino, la Roma dovrà essere brava a ricostruirsi e a fare del lavoro di Claudio Ranieri il punto di partenza per un nuovo progetto, che tragga altresì linfa e indicazioni dagli errori del recente passato. Non casualmente, proprio ad una figura esperta e conoscitrice come quella del mister testaccino sarà affidato un potere dirigenziale e decisionale tutt’altro che banale e scontato.

Dietro ogni nome accostato alla Roma, dunque, non è un caso che vi si possa intravedere proprio lo zampino del mister romano, al lavoro in questi mesi non solo sul campo ma anche in vista del su citato ruolo da piani alti di Trigoria che lo attende prossimamente. Tra i vari, nello specifico, non è mai tramontato quello di Giampiero Gasperini, legato all’Atalanta fino al 2027 ma, da diversi mesi a questa parte, considerato come potenziale partente già a fine campionato.

Al netto anche delle recenti voci che lasciavano intravedere anche i margini di una permanenza con rinnovo vergato dalla famiglia Percassi, Edorado Mecca ha cercato di disambiguare l’attuale posizione dell’allenatore atalantino rispetto alla Roma. Nello specifico, i giallorossi avrebbero offerto al tecnico un quadriennale da circa 5 milioni di euro all’anno, attualmente figurante in una rosa di proposte tra le quali figura anche una maxi offerta araba. Da segnalare, inoltre, anche l’aperto dossier della stessa Atalanta, intenzionata ad alzare la posta in palio per provare a convincere Gasperini ad aggiungere un ulteriore capitolo ad una storia ormai quasi decennale.