Addio Vlahovic e tradimento Leao: terremoto Juve e Milan

Dusan Vlahovic e Leao, intreccio infinito: che terremoto per Juventus e Milan. Il mercato degli attaccanti si sta per infiammare in tutta Europa

Il centravanti della Vecchia Signora e l’attaccante portoghese al centro di diverse trattative, con la possibilità di lasciare la Serie A a breve. Ci sono ottime chance di vederli altrove, con la Premier League sempre in prima linea. Giuntoli e Moncada stanno già facendo i calcoli.

Manca ancora una giornata alla fine della stagione ma già si stanno facendo i conti in vista del mercato. La qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale per poter avere a disposizione i fondi necessari per provare a strappare qualche profilo di rilievo. La Juventus è ancora in ballo e si giocherà il tutto contro Roma e Lazio, con la speranza di battere il Venezia. Il Milan è in una condizione molto più complicata, essendo ormai certo di non prendere parte alle coppe europee e con la necessità di rifondare. Il bilancio potrebbe aver bisogno di una cessione importante per finanziare degli investimenti e tra i papabili in partenza figura anche il nome di Rafa Leao. Lui e Vlahovic, grandi protagonisti negli anni scorsi della Serie A, sono arrivati ai minimi termini con le rispettive squadre e sono pronti a cambiare aria.

Per il bomber serbo a pesare sono i 12 milioni di ingaggio che gravano sulle sue spalle, con Giuntoli che non vede l’ora di potersi liberare di questo fardello. Nei mesi scorsi si era parlato spesso di un possibile approdo all’Arsenal di Arteta, alla continua ricerca di un attaccante di un certo peso.

L’Arsenal perde Martinelli e punta Leao: pronto un nuovo colpo di mercato

Chi potrebbe essere vicino ai Gunners, invece, non è Vlahovic bensì Rafa Leao, che con ogni probabilità ha chiuso la sua parentesi al Milan. Come riportato dalla stampa britannica, il talento portoghese classe ’99 può essere il sostituto di Gabriel Martinelli. Si perché il brasiliano dovrebbe lasciare l’Emirates a giugno e questo sta aprendo diversi fronti di trattativa. Il sogno di Arteta era Rodrygo del Real Madrid ma il costo superiore agli 85 milioni di euro sembra aver scoraggiato ogni discorso. Altri profili sondati sono quelli di Koman e Sané del Bayern Monaco, ma più di tutti, secondo Football Insider, piace proprio Leao.

Il Milan sembra essere propenso ad ascoltare offerte e non si metterà di traverso. Per quanto riguarda la punta centrale invece, non sarà probabilmente Vlahovic ma un altro nome, forse già presente in Premier. I fondi ai Gunners non mancano ma di certo non si possono spendere centinaia di milioni per soli due giocatori. Vedremo quale sarà la scelta definitiva.