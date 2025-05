Calciomercato Roma, è rivoluzione: “Via come Ranieri”

Calciomercato Roma, rivoluzione pronta. Non solo Ranieri ma anche diversi elementi dovrebbero lasciare il gruppo. La situazione

Aggrappati al quarto posto, con la speranza di un regalo di Eusebio Di Francesco. La Roma crede ancora alla qualificazione alla prossima Champions League dopo la vittoria contro il Milan.

Ma per chiudere al quarto posto deve battere il Torino e sperare che il Venezia, in piena corsa per la salvezza, con la B a un passo, fermi Tudor e la sua Juventus. Comunque andrà, alla fine però, dovrà essere rivoluzione. Almeno stando a quanto scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Perché questa rosa, si legge, è “da quinto-sesto posto. Una squadra costruita male in estate nonostante i 120milioni spesi”.

Calciomercato Roma: “Dovrebbero salutare come Ranieri”

“Pur tenendo conto dei limiti del Fair Play Finanziario – viene messo nero su bianco – occorrono elementi di qualità e che abbiano fame di raggiungere risultati”. E poi: “In questa Roma ci sono troppi giocatori che hanno fatto il loro tempo, che dovrebbero salutare come Ranieri“.

Insomma, a dentro Trigoria ci sarebbe “bisogno di aria nuova”. Perché hanno salutato diversi dirigenti, hanno salutati molti allenatori, ma alcuni calciatori sono ancora lì, dentro una squadra che sta facendo il massimo e che ieri si è congedata dall’Olimpico con una vittoria che alimenta ancora un sogno, difficili, complicato, che dipende anche dagli altri. Insomma, una Roma che deve cercare in tutti i modi qualcosa di unico.

Poi dovrà essere rivoluzione, per forza. Con innesti mirati e non come gli “ultimi che non hanno alzato il tasso tecnico” di una rosa “non migliorata a gennaio”.