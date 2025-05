Conte nuovo allenatore: la Juventus è già stata avvisata

Conte nuovo allenatore, il monito a Napoli e a De Laurentiis parla chiarissimo e coinvolge anche i bianconeri: la Juventus è stata già avvisata.

Un nome caldo e importante come quello di Antonio Conte non può che continuare a mantenere elevate aspettative e attese, in casa Napoli e non solo. All’ombra del Vesuvio, ovviamente, le aspettative restano elevatissime da parte di una piazza che, dopo le grandi difficoltà dello scorso anno, ha prontamente ripreso a sognare con il leccese in panchina.

Al termine di un periodo sabbatico, Conte ha deciso di ripartire proprio dalle macerie lasciate dalla gestione post-scudetto degli azzurri, ormai vicinissimi alla quarta vittoria del tricolore e ad un trionfo che porterebbe Lukaku e colleghi a vincere due campionati in un triennio.

Risultato importantissimo e tutt’altro che snobbabile, ad oggi legato unicamente al risultato della squadra di Conte contro il Cagliari, nell’ultima partita di questa Serie A, in grado di regalare tante sorprese, dal primo all’ultimo momento. Più nello specifico, dopo che il pareggio senza reti a Parma non abbia assunto i contorni di passo falso grazie al pareggio della Lazio sul campo dell’Inter, gli azzurri affronteranno a Fuorigrotta il Cagliari.

Indipendentemente dal risultato dei nerazzurri a Como, vincere contro Davide Nicola significherebbe scudetto. L’attenzione, dunque, resta orientata unicamente sul presente, al netto delle grandi attese sulla posizione di Conte anche in ottica futura. Il mister leccese, al termine di questo percorso potenzialmente storico, infatti, non è necessariamente destinato a permanere alla corte di De Laurentiis.

Una gestione non proprio in linea con i modus operandi cui l’ex Juventus e Inter è abituato, così come alcuni indizi e dichiarazioni da lui disseminate in questi mesi, potrebbero aver anticipato uno scenario di addio a fine campionato, con le parole di stanchezza giunte ieri sera dal Tardini ben inserentisi in un filone tracciato dal tecnico già prima della gara col Monza qualche tempo fa.

Conte tra Juventus e Napoli, avviso immediato a entrambe: competitività e investimenti

Nulla di certo o scontato per ora, se non la consapevolezza che le voci più insistenti abbiano per ora interessato la Juventus, attesa dal proprio canto dal Venezia nell’ultima gara di campionato per centrare la Champions League e catalizzare un nuovo percorso dopo la staffetta inattesa Thiago Motta-Tudor di questi mesi.

Nello specifico, sulla concreta candidatura Conte-Juventus, arrivano aggiornamenti di non poco conto da parte di TeamTalk. Stando a quanto si legge, Conte avrebbe però zero dubbi sul suo futuro almeno da un determinato punto di vista: indipendentemente dalla collocazione geografica e progettuale, intende avere solidissime certezze.

Restare a Napoli, dunque, dovrebbe sottintendere una concreta intenzione della società di migliorare la squadra e farla crescere con veemenza sotto la sua gestione. Viceversa, un ritorno alla Juventus sarebbe altresì giustificato soprattutto dal rispetto di una clausola preliminare fondamentale: l’assecondamento delle sue richieste di certezza e garanzia progettuale.

Conte, sempre come scrivono le penne inglesi, intende avere forti garanzie e una squadra competitiva, con richieste che, sia a Napoli che Torino, andrebbero nella direzione di un rinforzo concreto e importante della rosa. Senza queste condizioni, non è intenzionato ad accettare alcuna progettualità nuova, con la Juventus che deve dunque risultare già consapevole di tale situazione. Ciò, a maggior ragione se si tiene conto dell’ormai imminente vacuità che lascerà Francesco Calvo, tra le figure di spicco e maggiore vicinanza a Conte durante la sua prima esperienza da allenatore della Juventus.