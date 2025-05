Effetto Mondiale e rilancio per Chiesa: nuova squadra in Serie A per l’ex Juventus. Ecco la situazione che si potrebbe vedere nelle prossime settimane

Federico Chiesa, collezionando cinque presenze con la maglia del Liverpool, almeno si è dato la possibilità di prendersi la medaglia per la Premier League. C’è stato anche il rischio, a poche giornate dal termine, che l’ex Juventus non raggiungesse il numero minimo di gettoni per festeggiare insieme ai compagni.

E, questa possibilità, nonostante una stagione come al solito costellata da infortuni, gliel’ha data Arne Slot, il tecnico dei Reds, che secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da Tbr Football, sarebbe rimasto impressionato dall’atteggiamento e dal comportamento del calciatori che gli inglesi hanno preso la scorsa estate per 11milioni di sterline dalla Juventus. Sotto questo aspetto, Chiesa, sarebbe stato davvero impeccabile.

Chiesa in Serie A: via libera di Slot

E allora, da quelle parti, ci sarebbe anche la volontà di tenerlo il prossimo anno, per ripartire insieme e chissà, magari ripetersi. Ma, nonostante questo, qualora Chiesa mostrasse la volontà di essere ceduto il Liverpool non si metterebbe in mezzo.

Dall’Italia ci sarebbero molte squadre interessate al ritorno del giocatore, dopo un solo anno in Premier, comunque vincente. E tra queste squadre, come sappiamo, c’è anche la Roma che lo ha cercato la scorsa estate quando ancora Chiesa era alla Juventus ma che non ha trovato un accordo soprattutto sull’ingaggio che lo stesso chiedeva per il trasferimento. Le cose, adesso, potrebbero decisamente cambiare.

Ma i giallorossi non sono gli unici. C’è anche l’Inter, che annusa il colpo importante per rinforzare la rosa, e chissà, magari si potrebbe inserire qualche altra squadra – Napoli e Milan ci hanno pure fatto un pensiero – per aumentare il livello tecnico. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, ma il profilo di Chiesa deve essere tenuto assolutamente in caldo.