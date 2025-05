Ingaggio ridotto e accordo: Conte è il nuovo allenatore

Ingaggio ridotto e accordo totale per Antonio Conte: il Napoli è quasi un ricordo, nuova firma con la Juventus.

Il nome di Antonio Conte resta uno dei più caldi ed entusiasmanti di questa fase, alla luce della grande attesa che si respira a Napoli per la quasi ufficiale proclamazione dello scudetto e, ancor di più, per le curiosità torinesi relative ad un suo ritorno nel mondo Juventus.

Dopo un solo anno con De Laurentiis, il leccese, infatti, potrebbe ben presto salutare la realtà campana, entusiasmante quanto viva ma, al contempo, logorante e richiedente aspettative che, per sua stessa ammissione, paiono talvolta fuori portata rispetto alle effettive possibilità.

Al netto di discussioni circa il suo stile di gioco e delle ingerenze avute dai passi falsi dell’Inter nella consegna ormai prossimo del tricolore a Di Lorenzo e colleghi, Antonio Conte sta mostrando, anche questa volta, la sua capacità di vittoria e una fame profondamente impattante in ambienti più e meno caldi.

Non casualmente, ad un solo anno di distanza dal disastro napoletano della scorsa stagione, la squadra azzurra è stata in grado di tenere scia dall’inizio alla fine ad un’Inter che, fino a qualche tempo fa, pareva destinata a non avere antagoniste troppo preoccupanti.

Conte lascia il Napoli per la Juventus: triennale da 5 milioni di euro

In attesa di capire se per lo Scudetto, come quasi scontato, sia ormai cosa fatta, intanto, il nome di Conte intriga anche ai fini dell’evoluzione del futuro che lo attende al termine di questo primo anno alla corte di De Laurentiis. Una gestione del calciomercato invernale non proprio in linea con le sue visioni, cui ha fatto seguito una rosa di dichiarazioni abbastanza chiare, lasciano intravedere quantomeno i margini per un ipotetico addio a fine anno.

All’orizzonte, come da tempo noto, resta la Juventus, ora affidata a Igor Tudor, traghettatore bianconero dallo scorso marzo ma non necessariamente destinato a permanere in quel di Torino, anche in caso di approdo ad una Champions League contesa, fino alla fine, con Roma e Lazio.

La panchina bianconera, stando a quanto emerso in questi giorni, pare concretamente destinata ad essere ricoperta da Antonio Conte, sul quale arrivano aggiornamenti non trascurabili da parte di Nick Semeraro, secondo cui l’attuale allenatore del Napoli sarà, di fatto, il prossimo tecnico bianconero.

Decisiva, stando a quanto si legge, l’ingerenza di John Elkann nella trattativa, con Conte dettosi disposto ad abbassarsi lo stipendio per il gran ritorno, accettando un’offerta contrattuale di tre anni a 5 milioni di euro più bonus.