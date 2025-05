Klopp alla Roma e colpo alla Mourinho: l’annuncio fa sognare i tifosi

L’esperienza di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma è all’ultima pagina dell’ultimo capitolo e, di recente, sono emerse novità sul suo successore

L’ultima allo Stadio Olimpico di Claudio Ranieri si è consumata tra lacrime, romanità e riconoscenza, per un uomo che ha contribuito alla causa giallorossa da tifoso, da calciatore e da allenatore.

In particolare le sue esperienze sulla panchina giallorossa, e in particolare quest’ultima, avevano spinto gran parte della tifoseria a manifestare la volontà di rivederlo anche il prossimo anno a guidare il gruppo capitolino, ma il tecnico di San Saba (splendida zona al centro della città eterna) è stato più volte perentorio in conferenza stampa, sottolineando come vi siano più motivi che rendono inevitabile tale decisione, che vanno dalla sua intenzione di “vedere cosa c’è oltre il calcio prima di morire”, alla scelta di non “far perdere un altro anno al progetto di una nuova Roma”.

È così che tra i vicoli della città eterna è iniziata la consueta e frenetica speculazione in merito a chi andrà a raccogliere il bollente testimone di Sir Claudio, con diverse teorie e altrettante ipotesi, spesso suffragate da fonti e notizie a dir poco fumose.

Nelle ultime ore, tuttavia, sono emerse novità piuttosto clamorose su uno dei candidati più chiacchierati e probabilmente il più blasonato tra i nomi orbitati in questi giorni intorno al pianeta Roma.

Klopp non è solo utopia? Friedkin vuole stupire il popolo giallorosso

Il nome in questione è naturalmente quello di Jurgen Klopp, la cui figura ha recentemente fatto sognare i tifosi giallorossi a causa di una breve sosta che il jet privato del gruppo Friedkin avrebbe effettuato a Salisburgo, ovvero il centro operativo della divisione sportiva di Red Bull, di cui è attualmente l’ex allenatore del Borussia Dortmund tiene stretto il timone.

Quello di Klopp è senza dubbio alcuno il nome più desiderabile tra quelli dei vari candidati nominati da media e bookmakers, per via di un’utopica convivenza tra i due approcci tattici più divisivi dell’ultima decade. Il tecnico tedesco, in particolare nella sua esperienza al Liverpool, è stato in grado di abbinare una frizzantezza offensiva degna degli allenatori più sbilanciati di sempre ad un pragmatismo straordinariamente efficace, il che permette ad una dirigenza di ottenere in un sol colpo un tecnico propenso al bel gioco, ma anche al mero risultato.

Nelle ultime ore l’adnkronos ha diffuso delle dichiarazioni di una fonte vicino agli affari della famiglia Friedkin, che avrebbe affermato: “Sarebbe una scelta tutta sua (di Dan Friedkin ndr), che romperebbe gli schemi e riporterebbe l’entusiasmo incontrollabile che seguì l’annuncio di Josè Mourinho.

“Non so se ci riuscirà ma ho pochi dubbi sul fatto che ci stia provando…”. Pochi giorni la medesima fonte aveva avvertito il portale di informazione sopracitato che Friedkin aveva la forte tentazione di stupire nuovamente la piazza con un colpo alla Mourinho e che l’utopia Klopp appare come “un’opzione non impossibile”.