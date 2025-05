Nuovo allenatore: incontro a Roma col Presidente

Ad una giornata dal termine del campionato, e con diversi verdetti ancora da emettere, la corsa al tecnico è già partita.

Il campionato è arrivato al suo ultimo atto ed ancora tiene in tanti con il fiato sospeso. Scudetto, corsa Champions League e lotta per non retrocedere promettono sentenze che potrebbero arrivare all’ultimo minuto. E forse l’ultimo minuto potrebbe anche non bastare.

I tempi del calcio viaggiano ad una velocità diversa dal normale e con una stagione che ancora non ha chiuso i battenti si deve già pensare alla prossima. In questa fase sono i tecnici ad essere protagonisti. Quelli ancora in campo e coloro che ancora si godono un dorato anno sabbatico.

Sono diverse le società che puntano un nuovo tecnico. Come sono diversi i tecnici in attesa.

-1, il turno di campionato mancante, +1 il vantaggio del Napoli di Antonio Conte sull’Inter di Simone Inzaghi. Un Napoli che pregusta la vittoria del quarto scudetto ma teme di perdere il tecnico salentino ammaliato dalle nuove-vecchie sirene bianconere. Aurelio De Laurentiis ha iniziato a muoversi in cerca di alternative.

La capitale il luogo dell’incontro decisivo

Se Antonio Conte inizia a lanciare messaggi d’amore alla Juventus il Napoli, ed il suo numero uno, pensano seriamente a cercare un’alternativa.

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha riferito di un incontro avvenuto nella capitale tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri. Gli Internazionali di Tennis il giusto pretesto. Non è un segreto la stima che il numero uno partenopeo nutre per il tecnico livornese. Lo avrebbe voluto sulla panchina del Napoli già nel 2021, prima che la scelta cadesse su Luciano Spalletti.

Massimiliano Allegri è tecnico che solitamente viene definito come ‘aziendalista’, caratteristica che piace non poco al patron del Napoli. Un Napoli in Champions League e con denari pronti da investire sul mercato anche per l’aziendalista Massimiliano Allegri rappresenta un’occasione da cogliere al volo. L’Arabia Saudita è lontana e nonostante le ricche proposte non sembra interessare al tecnico livornese. Meglio l’Italia ed il Napoli.

Massimiliano Allegri al posto di Antonio Conte. Ricorda qualcosa?