Nuovo allenatore Roma: comunicato UFFICIALE

Nuovo allenatore Roma, c’è il comunicato ufficiale che apre a degli scenari incredibili. Dopo l’ultima giornata di campionato ha preso una decisione

Le dimissioni sono ufficiali. Dopo un solo anno sulla panchina. Troppo beffardo il finale per avere la voglia di continuare. Troppo brutto tutto quello che è successo per essere vero.

E, il giorno dopo aver salutato il pubblico tra le lacrime, è arrivata una decisione che la società ha deciso di rendere immediatamente pubblica. Anche inaspettata, c’è da dirlo. Perché nessuno immaginava potesse succedere tutto così in fretta. Eppure è successo. E adesso chissà, magari anche la Roma avrà il suo via libera.

Nuovo allenatore Roma, si dimette Farioli

Francesco Farioli, allenatore dell’Ajax, ha deciso di dimettersi. Lo ha comunicato la società olandese attraverso un comunicato stampa sui propri profili ufficiali. Non ce l’ha fatta a reggere la pressione, forse, dopo aver perso uno scudetto con 9 punti di vantaggio nelle ultime cinque giornate dilapidati con un finale incredibile. O magari dietro c’è la Roma. O magari aveva deciso prima.

Farioli, come detto, e come sappiamo, è stato uno dei profili accostati ai giallorossi con maggiore insistenza. Anche se Claudio Ranieri, in una conferenza stampa, aveva detto che avrebbe avuto comunque tempo per pensare ad una panchina così importante come quella giallorossa. Ma tutto questo cambia le carte in tavola. E, infine, nonostante uno scudetto gettato al vento con un finale di stagione molto al di sotto delle aspettative, sono tantissimi i commenti dei tifosi dell’Ajax che ringraziano il lavoro del tecnico.