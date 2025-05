Nuovo allenatore Roma: l’annuncio UFFICIALE è una sorpresa

L’ultimo annuncio sul suo futuro ha creato un effetto domino sorprendente: le parole sul suo arrivo in giallorosso

Grazie all’importantissima vittoria ottenuta contro il Milan, la Roma si è garantita la matematica qualificazione per un posto in Europa. Da capire, però, se nell’ultima giornata gli uomini di Ranieri riusciranno a far saltare il banco conquistando il quarto posto a discapito della Juventus.

Ad ogni modo, a prescindere dall’esito degli ultimi 90 minuti della stagione, inutile ribadire come il tecnico testaccino sia riuscito a rialzare una squadra con il morale sotto i tacchi e in balia dei bassifondi della classifica. Salutato con giubilo da un Olimpico che lo ha omaggiato per tutta la serata, Ranieri non ha nascosto tutta la sua emozione, visibilmente commosso prima del fischio d’inizio. Solo parzialmente le voci riguardanti il futuro della Roma hanno potuto ritagliarsi una ‘fetta’ di mediaticità. Tema – quest’ultimo – a proposito del quale si è espresso Gian Piero Gasperini, uno dei papabili candidati a raccogliere l’eredità dell’attuale tecnico giallorosso.

Gasperini sulla panchina della Roma? Il tecnico fa di nuovo chiarezza

Rispetto a qualche settimana fa, però, le chances di una permanenza di Gasperini sulla panchina dell’Atalanta sembrano essere in ascesa. O almeno, gli orobici negli ultimi giorni hanno offerto al tecnico italiano un contratto fino al 2027 per provare a convincerlo a restare in nerazzurro.

Intervistato a margine del Premio Nazionale TELENORD – Gianni Di Marzio, giunto alla sua seconda edizione, Gasperini ha glissato sulle tante voci che lo stanno accostando alla Roma, preferendo spostare il focus su Ranieri: “Futuro alla Roma? Non si può perché c’è un allenatore troppo forte e magari cambia idea. Quello che hanno fatto per Ranieri è stato bellissimo”.

Gasperini è poi entrato maggiormente nel dettaglio in merito all’eventuale permanenza sulla panchina dell’Atalanta alla quale è legato da un contratto in scadenza nel 2026: “Il rinnovo non è determinante, ho un contratto con l’Atalanta. Come ha detto Luca Percassi, tra di noi c’è un’armonia tale per cui non ci saranno problemi. Poi c’è il calcio di mezzo e a differenza degli altri anni ciò che ha fatto l’Atalanta non sarà facile da ripetere: questo mi preoccupa”. Che si tratti di parole di circostanze oppure no, saranno i prossimi giorni a dirlo. Fermo restando che il pressing da parte della Roma è assolutamente concreto.