Theo Hernandez tradisce il Milan: firma con la rivale in Serie A

Ecco le ultime in merito al tanto chiacchierato avvenire di Theo Hernandez, il cui futuro sembrerebbe essere fuori dal Milano, ma neanche troppo lontano dal capoluogo lombardo

Mancano oramai una manciata di settimane all’apertura dei cancelli del calciomercato estivo, da cui tifosi e appassionati, viste le premesse di una stagione a dir poco movimentata, si aspettano letteralmente di tutto.

La gran parte delle big nostrane sembrerebbe intenzionata a mettere in atto una vera e propria rivoluzione interna, acuita dal tanto chiacchierato valzer di allenatori che causerà inevitabilmente una ristrutturazione piuttosto radicale dei vari organici a disposizione (difficile immaginare un tecnico che approda ad inizio estate in una squadra e non interviene sul mercato per plasmare la rosa intendo alle proprie velleità tecnico tattiche).

Il risultato? Poche, pochissime pedine degli attuali scacchieri della parte sinistra della classifica possono dirsi realmente certe di rimanere al proprio posto e alcuni trasferimenti sulla carta ritenuti a dir poco improbabili sono divenuti quantomeno plausibili nel corso delle ultime settimane.

Niente appare impossibile in un panorama così cangiante e caleidoscopico, dove fino ad appena un anno fa tutto era radicalmente diverso da quello che ci troviamo di fronte oggi. In tal senso sono emerse delle indiscrezioni a dir poco rumorose in merito al tanto chiacchierato caso ‘Theo Hernandez’, la cui assenza nella sfida con tra Roma e Milan sembrerebbe non essere stata affatto casuale.

La Juve su Theo Hernandez: lui ha già detto sì

C’era chi credeva che il problema di Theo Hernandez fosse Paulo Fonseca, chi oggi lo ritiene ancora un calciatore su cui investire senza particolari timori e chi, invece, anche alla luce dei recenti sviluppi, inizia a considerare il terzino francese come una mina vagante, caratterizzato da un caratterino piuttosto frizzante che non gli permettere di risultare costante e affidabile a lungo andare (la stagione in corso sembrerebbe dare credito a tale interpretazione).

Una cosa è certa: a Milano nessuno sta facendo i salti mortali per trattenere un calciatore con contratto in scadenza nel 2026 (il che vuol dire che il Milan potrà sfruttare solo la prossima sessione di mercato per monetizzare) e le cui prestazioni si sono rivelate altalenanti e inaffidabili.

Spiccano in quest’ottica le ultime notizie riportate da Matteo Zorloni sul proprio account Twitter, in cui è dato per assodato il tentativo che la Juventus sta compiendo per tentare di prelevare il cartellino del classe 1997 e il fatto che lo stesso Theo abbia espresso interesse nel trasferimento in terra piemontese.

Il tutto, anche considerato il costo tutt’altro che esiguo, dipenderebbe dalla cessione o meno di Andrea Cambiaso, il quale potrebbe partire per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. I due condividono più il ruolo che altro, dato che nel caso di Hernandez le caratteristiche più evidenti riguardano potenza e rapidità, mentre in quello dell’esterno bianconero si tratta più di tecnica e malleabilità tattica.