Vlahovic più 40 milioni per Osimhen: boom Juventus

Vlahovic e 40 milioni per Osimhen: la Juventus vuole il bomber di proprietà del Napoli. Ecco la mossa di Giuntoli per chiudere il colpaccio grosso in attacco

Quello di ieri sera contro l’Udinese potrebbe essere stato l’ultimo gol in casa, con la maglia della Juventus, per Dusan Vlahovic. Una rete che ha chiuso i conti contro i friulani e che ha dato la certezza alla squadra di Tudor di prendersi i tre punti che danno la possibilità di essere padroni del proprio destino.

Alla Juve, infatti, basta vincere contro il Venezia nell’ultima gara di campionato per essere certa della qualificazione alla prossima Champions League. Immediatamente dopo sarà il tempo delle valutazioni. E, per Vlahovic, l’addio sembra essere dietro l’angolo. Non solo per quella che è stata l’accoglienza fredda dello Stadium nel momento in cui è entrato in campo (si sapeva che forse sarebbe stata l’ultima), ma anche per via di quel contratto in scadenza la prossima estate e che non sarà, arrivati a questo punto, rinnovato.

Osimhen alla Juventus: la mossa di Giuntoli

E per sostituirlo, ormai, la Juventus ha deciso di affondare il colpo per Osimhen. L’attaccante nigeriano adesso al Galatasaray ma di proprietà del Napoli tornerà sì in Campania ma per salutare. Ha una clausola di 75 milioni di euro valida per l’estero e i bianconeri potrebbero anche offrire di più, stando alle indiscrezioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport.

Giuntoli sarebbe disposto a spingersi fino a 85milioni di euro per il suo cartellino, mettendo la rimanente parte che manca rispetto ai 40-50 milioni di euro che il club piemontese spera di racimolare con la cessione del classe 2000 serbo. Una situazione che, alla fine, potrebbe anche convincere De Laurentiis, che non avrebbe nessuna voglia di cederlo alla Juventus (ma è difficile avere delle offerte del genere) a cederlo in Italia. Vedremo quello che succederà, ma intanto i bianconeri hanno deciso di fare davvero sul serio.