Addio Inzaghi: ecco l’allenatore dell’Inter al Mondiale per Club

Addio Inzaghi: il futuro del tecnico dell’Inter è in bilico e una decisione verrà presa solamente dopo la finale di Champions League. Ecco il successore

Uno scudetto quasi regalato. Dopo quello regalato anche al Milan un paio di anni fa. Simone Inzaghi non sta attraversando il suo momento migliore all’Inter nonostante tra un poco meno di due settimane si giocherà la finale di Champions League contro il Psg.

E adesso, andando a leggere i social, è anche nel mirino dei tifosi che non si spiegano come una squadra con la caratura nerazzurra possa non aver sfruttato il mezzo passo falso del Napoli a Parma che avrebbe potuto regalare lo scudetto. Detto questo, stando alle informazioni che arrivano dall’Arabia Saudita, l’Al Hilal sarebbe tornato alla carica per Inzaghi.

Addio Inzaghi: ecco il successore

“Un rappresentante della famiglia Inzaghi è a Riad per informarsi sulla qualità dell’alloggio, dello stile di vita e delle scuole prima che l’allenatore approvi definitivamente l’offerta dell’Al Hilal. La decisione definitiva tra Inzaghi e l’Al Hilal verrà presa dopo la finale di Champions League”. Questa è la notizia arrivata ieri sera – che secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter ha smentito – ma che evidentemente mette in evidenza quello che è forse la fine di un ciclo.

Una questione da tenere in considerazione, in poche parole. E qualora davvero l’Inter dovesse chiudere con zero titoli in questa annata dopo essere stata anche vicina al Triplete, o per meglio dire ha sognato il Triplete, allora l’addio potrebbe essere davvero realtà e anche in tempi rapidi, con l’Inter che potrebbe anche essere costretta a trovare un allenatore per il prossimo Mondiale per Club, in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti, e la scelta potrebbe anche essere quella di un traghettatore. Ma chi? Potrebbe essere Chivu, che dopo aver fatto la trafila nelle giovanili nerazzurre adesso è al Parma con un contratto fino alla fine di questa stagione. Vedremo, ma altre soluzioni nell’immediato difficilmente ce ne sarebbero.