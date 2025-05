Alla Roma con un anno di ritardo: 30 milioni e rilancio immediato

L’esito finale della stagione, che sia Champions League o meno, non interromperà il progetto di crescita della Roma. Potrebbe però influenzarlo in maniera determinante.

Domenica si scriverà l’ultimo capitolo di questa folle e pazzesca stagione giallorossa. Verrà scritta a Torino contro la formazione granata di mister Vanoli.

I piedi ben piantati sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico Grande Torino ma con le orecchie puntate allo Stadio Penzo di Venezia dove sarà impegnata la Juventus, diretta rivale alla corsa per l’ultimo posto disponibile per la Champions League 2025-26. Un risultato che renderebbe straordinaria la mezza stagione della Roma targata Claudio Ranieri.

Il tecnico romano ha già ricevuto il caloroso abbraccio del popolo giallorosso in occasione dell’ultima gara interna della Roma contro il Milan. L’obiettivo massimo è però ad un passo, come non pensarci? Al fischio finale per la società giallorossa sarà già stagione 2025-26. Con tutto il bagaglio di pensieri ed idee che un nuovo progetto tecnico porta con sé.

Si ritornerà a parlare di colui che sostituirà il tecnico romano ma anche, e soprattutto, dei nuovi volti che potrebbero arrivare a Trigoria.

Scusate il ritardo, a Roma un anno dopo

In queste settimane al fianco di ciascuna ipotesi nuovo allenatore della Roma si è sempre posta una lista di giocatori graditi al nuovo presunto tecnico. La lista del direttore sportivo Florent Ghisolfi sembra ora essersi arricchita di un altro prestigioso nome.

Lo spiffero di mercato viene comunicato direttamente su X da Graeme Bailey che ha postato: “Secondo TBR Football, la Roma è pronta a lanciare un’offerta per la stella danese del Brighton Matt O’Riley“. Classe 2000, Matthew Sean O’Riley, detto Matt, calciatore inglese naturalizzato danese, centrocampista del Brighton, è profilo seguito anche dall’Atalanta.

La valutazione di Matt O’Riley si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Questo è infatti il prezzo pagato dal Brighton per assicurarsi le prestazioni del centrocampista inglese. L’approdo in giallorosso del classe 2000 potrebbe pertanto avvenire con una stagione di ritardo dal momento che il nome di Matt O’Riley era stato accostato alla Roma già nel 2024.

Il progetto della nuova Roma è in verità ancora in fieri. Si partirà, ovviamente, dalla scelta del nuovo tecnico, e chissà che questa non sia già avvenuta. Tanto dipenderà poi dall’esito finale del campionato. La qualificazione in Champions League assicurerebbe una vagonata di milioni di euro grazie alla sola partecipazione.

Un dettaglio che fa tutta la differenza del mondo, soprattutto in ottica mercato.